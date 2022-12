As especificações do Samsung Galaxy A14 são confirmadas por sua certificação FCC

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O telefone inédito Galaxy A14 da Samsung recebeu sua certificação FCC e confirmou uma série de especificações ao longo do caminho.

Embora a Samsung ainda não tenha confirmado a existência do Galaxy A14, já vimos vazamentos que incluem uma boa olhada em suas três câmeras traseiras e em seu design geral. Esta nova aparência no banco de dados da FCC confirma mais alguns detalhes, também.

No topo dessa lista está o nome do modelo, que pelo menos nos Estados Unidos será SM-A145R/DSN. Também sabemos que a bateria terá uma capacidade de 4.900mAh enquanto que provavelmente será comercializada como 5.000mAh. E o dispositivo em si medirá 167,7 X 78,8 X 11,8mm.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Além disso, já esperamos que a versão 5G do telefone venha com um chip MediaTek Dimensity 70- e apenas 4GB de RAM, insinuando que o preço do aparelho é esperado como modesto. 64GB de armazenamento será provavelmente o ponto de partida também.

Quanto a essas câmeras traseiras, um atirador principal de 50 megapixels provavelmente será a estrela do espetáculo, enquanto a câmera de auto-fila dianteira será uma parte de 13 megapixels.

Em termos de software, não há muitas surpresas aqui. Procure o Android 13 para ser o sistema operacional básico com o OneUI Core da Samsung sentado em cima dele.

Quanto a uma janela de lançamento, isso ainda não está claro. Mas é provável que seja em breve, então agora é a hora de manter esses olhos abertos se o Samsung Galaxy A14 estiver em sua lista de desejos.

Melhores ofertas telefônicas Black Friday 2022: Samsung, Pixel, OnePlus e muito mais Por Chris Hall · 25 Novembro 2022 As vendas da Black Friday sempre oferecem alguns grandes descontos em várias marcas de ponta como Apple e Samsung.

Escrito por Oliver Haslam.