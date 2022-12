A captura de vídeo 8K do Samsung Galaxy S23 pode ser suave e sedosa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O próximo grande lançamento telefônico da Samsung poderia oferecer uma gravação de vídeo 8K ainda mais suave com a adição de um modo de captura de 30fps.

Enquanto o Samsung Galaxy S22 já existente suporta gravação de vídeo 8K em um 24fps muito cinematográfico, um novo relatório da Leaker Ice Universe sugere que o carro-chefe do próximo ano oferecerá uma captura ainda mais suave. Isso porque oferecerá as mesmas capacidades de gravação de vídeo 8K, mas com a adição de uma opção de 30fps.

Enquanto os videófilos desfrutam da gravação de vídeo 24fps, há pouco argumento de que os quadros extras fazem dos 30fps uma experiência mais suave. É menos como um filme, para ter certeza, mas é um visual que os programas de TV diurnos vêm nos empurrando para os olhos há anos. Agora, parece que a Samsung está prestes a seguir o exemplo.

S22 8K 24fps→S23 8K 30fps- Ice universe (@UniverseIce) 9 de dezembro de 2022

Isso, presumivelmente, significa que os já volumosos arquivos de vídeo 8K que o Galaxy S22 produz ficarão ainda maiores graças a esses quadros extras. Se você estiver na cerca sobre qual capacidade Galaxy S23 comprar, isso pode muito bem ser algo que vale a pena considerar.

A linha Galaxy S23 já parecia interessante antes desta notícia, até porque se espera que o Galaxy S23 Ultra utilize uma nova câmera de 200 megapixels - uma melhoria notável em relação à câmera existente de 108 megapixels que o Galaxy S22 Ultra tem a oferecer.

Quanto a quando tudo isso se tornará oficial, ninguém sabe. Mas é provável que a Samsung tire as embalagens de seus próximos telefones principais em ou por volta de fevereiro de 2023, se os anos passados forem mais recentes.

