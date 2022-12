Samsung Galaxy S23 Ultra specs confirmado pelo regulador chinês

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O carro-chefe da Samsung, Galaxy S23 Ultra, apareceu em um arquivo regulamentar TENAA chinês, confirmando algumas especificações e causando confusão sobre algumas outras.

Não se espera quea Samsung anuncie sua próxima linha de telefones Galaxy S por pouco tempo ainda, mas a empresa já está se preparando para a grande revelação. Isso inclui colocar os telefones em vários bancos de dados regulatórios para colocar todos os seus patos de lançamento em uma fila - e um banco de dados regulatório chinês desligou o Galaxy S23 Ultra cedo.

O telefone apareceu no banco de dados TENAA e leva o número do modelo SM-S9180. Não há imagens, mas há muitas especificações a serem observadas. Essas especificações incluem dimensões de 163,4 x 78,1 x 8,9mm, bem como uma bateria de 4.855mAh que provavelmente será comercializada como uma bela bateria redonda de 5.000mAh. Há também a confirmação de que o Galaxy S23 Ultra terá uma tela de 6,8 polegadas com uma resolução de 3.088 x 1.440. Além disso, também podemos ver o Snapdragon 8 Gen 2 com núcleos atualizados que incluem uma configuração octa-core de 3,36GHz. Isso confirma uma afirmação anterior de que o Galaxy S23 Ultra obteria uma versão especial do Snapdragon 8 Gen 2, toda ela própria.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

No entanto, a entrada TENAA confunde um pouco as coisas quando se trata de falar das câmeras do Galaxy S23 Ultra. Já nos tinham dito para esperar uma câmera principal de 200 megapixels com um par de lentes de zoom de 10 megapixels unidas por um ultrawide de 12 megapixels. Entretanto, a listagem de TENAA mostra uma câmera principal de 108 megapixels e depois duas câmeras de 12 megapixels, e um único atirador de 2 megapixels. No entanto, pensa-se que isto é simplesmente errado, e o banco de dados tem formulário para oferecer dados incorretos ou dados de suporte de lugar.

Especialmente os vencedores do EE Pocket-lint Awards 2022 - Podcast ep. de bolso Pocket-lint. 176 Por Rik Henderson · 1 Dezembro 2022 · Esta semana, nos concentramos nos vencedores do EE Pocket-lint Awards 2022, com um olhar sobre os melhores gadgets, tecnologia e jogos para cada

Com isso em mente, sugerimos que os rumores anteriores são pontuais e que ainda podemos aguardar ansiosamente uma potência fotográfica quando a Samsung finalmente chegar a anunciar esta coisa no início de 2023.

Escrito por Oliver Haslam. Edição por Chris Hall.