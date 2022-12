Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Galaxy Z Flip 4 da Samsung não é tão antigo assim, mas a atenção está voltada para o que o substituirá - e nos dizem que o Z Flip 5 pode fazer grandes mudanças.

O Z Flip 5 irá, de acordo com um novo relatório, ver a Samsung adicionar uma tela de cobertura muito maior do que a tela do Galaxy Z Flip 4 já existente, de 1,9 polegadas. De fato, o analista de exibição Ross Young espera que o tamanho da tela aumente drasticamente, dizendo que ela poderia ser maior do que três polegadas.

Como disse ontem aos meus Super Followers, há algumas mudanças importantes chegando ao Z Flip 5... pic.twitter.com/rEcDD2DvaWw- Ross Young (@DSCCRoss) 1 de dezembro de 2022

Enquanto Young ou não sabe ou não está disposto a dizer exatamente qual será o tamanho daquela tela, qualquer coisa em torno da marca de três polegadas será uma melhoria notável. A tela de cobertura é o que a maioria das pessoas usa para verificar o tempo e as notificações, mas ao torná-la maior a Samsung poderia abrir a porta para melhores casos de uso, ao mesmo tempo em que ofereceria mais espaço para o conteúdo.

Uma tela de cobertura maior não é a única mudança que a Samsung está preparada para fazer, pelo menos de acordo com Young. Ele também acredita que a Samsung está programada para usar "um design de dobradiça diferente que poderia reduzir a visibilidade da costura", o que seria realmente uma grande coisa. Embora os telefones dobráveis tenham feito um trabalho melhor de esconder essa costura nos últimos anos, ela ainda é muito visível. A capacidade da Samsung de reduzir isso seria uma grande melhoria se este relatório se tornasse realidade.

É provável que tenhamos que esperar muito tempo até sabermos se esse é o caso ou não. É improvável que a Samsung anuncie o Z Flip 5 até por volta de agosto de 2023, o que significa que há muito tempo para que ela trabalhe em qualquer coisa que tenha cozinhado por lá.

Escrito por Oliver Haslam.