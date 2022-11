Este aqui é o Samsung Galaxy A14

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Galaxy A14 não anunciado da Samsung apareceu em fotos de imprensa sem aviso prévio e também parece muito bom para um aparelho de orçamento.

O telefone, que deve vir com uma grande tela Full HD+ de 6,8 polegadas, foi compartilhado pelo leaker Evan Blass. Ele diz que estas imagens são o verdadeiro negócio e serão usadas pela Samsung para fins de imprensa, em vez dos renders não-oficiais que já haviam sido compartilhados antes.

Estas imagens mostram a frente, traseira e lateral do telefone, incluindo um trio de câmeras ao redor da traseira, ao lado de um flash LED. Espera-se que a câmera principal seja uma filmadora de 50 megapixels, com uma câmera de 13 megapixels que manipula as funções de auto-selagem ao redor da frente.

No interior, foi-nos dito para esperar por um chip Exynos ainda desconhecido e uma bateria de 5.000mAh.

Espera-se que o próprio telefone tenha um "preço bastante agressivo", enquanto Blass também espera que as operadoras ofereçam "inúmeras maneiras de levá-lo para casa de graça".

Quanto a quando se espera que a Samsung finalmente tire as embalagens da Galáxia A14, ainda não temos nenhuma informação concreta. No entanto, o relatório da Blass parece sugerir que não está muito distante, dizendo que a Samsung irá anunciá-lo após "as pessoas já terem feito suas compras de férias" como parte das recentes festividades da Black Friday e Cyber Monday.

Escrito por Oliver Haslam.