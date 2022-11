Como ativar o modo fácil da Samsung

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os smartphones da Samsung são alguns dos melhores do mercado e têm a reputação correta de ampliar os limites do que um telefone pode fazer.

Isso significa que eles podem ser um pouco complicados de se entender se você não for um usuário experiente de smartphone. Felizmente, há um modo muito útil que você pode alternar para tornar as coisas mais simples - modo fácil. Veja como ele funciona e como ligá-lo.

Temos mais dicas e truques para o Samsung Galaxy S22 aqui também, se você preferir.

O que é o modo fácil da Samsung?

O que a Samsung chama de modo fácil é efetivamente um ajuste em seus smartphones que torna sua tela significativamente mais fácil de ler.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ele funciona tornando seus ícones de aplicativos um monte maior, assim como todos os botões e fontes, para facilitar a leitura do que está no display do seu telefone.

Isto é perfeito para aqueles com deficiências visuais, mas também para aqueles mais novos aos smartphones, como as pessoas mais velhas.

Ele também simplifica sua tela inicial e adiciona um botão "Apps" para tornar óbvio onde encontrar sua lista de aplicativos.

Como ligar o modo fácil da Samsung

A ativação do modo fácil é relativamente simples - siga estes passos para ativá-lo.

Deslize do topo do visor e toque no ícone da engrenagem no canto superior direito Selecione Exibir em suas configurações Role para baixo até ver o modo Easy e toque nele Alternar o ajuste usando o interruptor

Por baixo da chave múltipla, quando estiver ligada, você verá algumas configurações extras para personalizar, incluindo o atraso de tap-and-hold e configurações de cores de alto contraste do teclado.

Agora, quando você for para sua tela inicial, terá ícones maiores e novos atalhos para adicionar contatos diretamente à sua tela inicial também.

É a Semana de Segurança Doméstica em Pocket-lint Por Britta O'Boyle · 8 Agosto 2022 É a Semana de Segurança Doméstica toda esta semana em Pocket-lint. Aqui está o que esperar.

Escrito por Max Freeman-Mills.