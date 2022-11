A Samsung confirmou quando anunciará a linha Galaxy S23

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você está esperando para colocar suas mãos em um dos telefones mais flashiest da Samsung, sabemos agora quando você pode esperar que ele seja anunciado.

Já esperávamos que a Samsung anunciasse a linha Galaxy S23 nos primeiros meses de 2023 com base nas janelas de lançamento anteriores, mas agora sabemos com certeza - a Samsung anunciará os modelos Galaxy S23 em fevereiro de 2023.

Sabemos disso porque a Samsung nos disse. Ou, especificamente, disse a uma agência de notícias coreana. Em uma entrevista, um executivo da Samsung confirmou que "a série S23 será exibida durante nosso próprio evento Unpacked nos Estados Unidos, que será realizado em fevereiro". Entretanto, o executivo parou de dizer onde essa revelação acontecerá ou se isso será algo que acontecerá em um final de mês ou em outro.

Se tudo correr como esperamos, a Samsung anunciará três novos modelos em fevereiro com o Galaxy S23 Ultra sentado no topo da fila. Espera-se que esse modelo ostente uma câmera de 200 megapixels, entre outros, enquanto o Snapdragon 8 Gen 2 também é esperado. Parece também que a Samsung também receberá uma versão especial do novo chip rápido da Qualcomm. Se assim for, esse chip será ligeiramente mais rápido do que as outras empresas tiveram que se contentar com ele.

É claro que devemos obter confirmação de tudo isso dentro de alguns meses e podemos esperar mais algumas novidades de agora em diante.

Quanto a outros recursos que chegarão aos aparelhos, a última notícia é que a Samsung vai emprestar um recurso do iPhone 14 e acrescentar comunicações via satélite a seus aparelhos a partir do próximo ano.

Escrito por Oliver Haslam.