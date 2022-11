Samsung Galaxy S23 tocado para obter características de satélite tipo iPhone 14

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung está trabalhando arduamente em um recurso que permitirá que as pessoas enviem e recebam comunicações via satélite, assim como o iPhone 14 da Apple.

Os modelos iPhone 14 e iPhone 14 Pro da Apple podem usar comunicações via satélite quando o celular e o Wi-Fi não estão disponíveis, mas somente em situações de emergência. A versão da Samsung da tecnologia será mais capaz, de acordo com um novo relatório.

Esse relatório afirma que a Samsung já está testando um novo recurso de comunicação via satélite usando 66 satélites de comunicação de baixa órbita da Iridium. Pensa-se que a empresa quer permitir que os usuários transmitam mensagens de teste e pequenas imagens "a centenas de kbps", abrindo potencialmente a porta para serviços de mensagens normais.

O SOS de Emergência da Apple via Satélite está agora disponível nos Estados Unidos e Canadá e chega a alguns países europeus em dezembro. Mas ele só permite que mensagens enlatadas sejam enviadas aos serviços de emergência quando a ajuda é necessária, limitando sua utilidade. A Apple apontou a baixa largura de banda como a razão dessa limitação e não está claro se a Samsung foi capaz de agilizar as coisas.

O relatório observa que a Samsung está atualmente trabalhando em quais recursos serão enviados como parte de sua linha Galaxy S23, com a sugestão de que o novo recurso de comunicação via satélite chegará como parte desse lançamento. No entanto, é possível que ele possa ser adicionado através de uma atualização de software em uma data posterior.

Escrito por Oliver Haslam.