O Galaxy S23 da Samsung pode obter um chip único Snapdragon 8 Gen 2

(Pocket-lint) - A Samsung pode estar recebendo uma versão especial do chip Snapdragon 8 Gen 2 recentemente anunciado pela Qualcomm e isso pode significar não mais Exynos para os europeus.

Sempre esperávamos que a Samsung usasse o último e maior chip da Qualcomm quando a linha Galaxy S23 chegar no ano que vem, mas o Universo de Gelo Leaker sugere que pode haver uma ou duas surpresas ao virar da esquina. Começando com a versão específica do Snapdragon 8 Gen 2 que a Samsung usará.

O Ice Universe acredita que o chip será uma versão especial de alta freqüência, exclusiva da Samsung. Uma captura de tela compartilhada pelo leaker mostra o que parece ser um Galaxy S23 Ultra rodando um Snapdragon 8 Gen 2 com uma velocidade de 3,36GHz. O chip que todos os outros terão rodando a 3,2GHz, sugerindo que algo está em movimento aqui.

Breaking!

O melhor momento para os usuários europeus chegou.

A versão européia da série Samsung Galaxy S23 está confirmada para usar o Snapdragon 8 Gen2, e é uma versão de alta freqüência exclusiva da Samsung. Por favor, aproveite. pic.twitter.com/w6DqCdH30b- Ice universe (@UniverseIce) 16 de novembro de 2022

Se esse chip será notavelmente mais rápido é outra questão, mas talvez a parte mais interessante das afirmações do Universo Gelado é que esse chip é para o mercado europeu. Historicamente, as bandeiras européias da Samsung enviaram chips Exynos para dentro, o que significa que esta seria a primeira vez para a linha de produtos.

Ainda não está claro se o chip especial de alta velocidade será exclusivo para os europeus ou se os dos Estados Unidos também o obterão, mas o tempo o dirá. Parece improvável que a Samsung use duas versões do mesmo chip no mesmo telefone - mas isso não parou de inserir dois chips diferentes nesses mesmos telefones durante anos, então seu palpite é tão bom quanto o nosso neste momento.

Escrito por Oliver Haslam.