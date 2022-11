Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O substituto da Samsung para o Galaxy A53 parece ter a mesma aparência, com a tela de 6,4 polegadas do Galaxy A54 5G sentada na frente com uma câmera de furo único.

Com a Samsung esperando para anunciar o A54 nas primeiras batidas de 2023 não precisaremos esperar muito para ver o que a empresa tem cozinhado. Mas o Leaker OnLeaks já forneceu algum contexto para o aparelho não anunciado, com renders nos dando nosso melhor visual até agora.

De acordo com um relatório conjunto da OnLeaks e 91mobiles, o novo telefone terá um display de 6,4 polegadas com uma taxa de atualização de 120Hz e resolução FHD+. Na parte de trás, encontraremos três câmeras, com a principal chegando a 50 megapixels. Pouco se sabe sobre as outras duas, embora nenhuma delas deva ser um sensor de profundidade dedicado - o atirador principal fará dupla função, aparentemente.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

No interior, é-nos dito para esperar uma bateria de cerca de 5.000mAh ao lado de 128GB de armazenamento e 6GB de RAM. O processamento será tratado por um chip Exynos 7904, supondo que os rumores estejam corretos. Espera-se que essa bateria seja carregada por uma porta USB-C, o que não será absolutamente nenhuma surpresa para ninguém neste momento.

Os melhores negócios da Sexta-feira Negra de 2022: O que esperamos ver Por Chris Hall · 4 Novembro 2022 · Black Friday e Cyber Monday é o maior evento de vendas do ano e temos certeza de que haverá muitos descontos disponíveis.

Quanto à aparência básica, está tudo bem. É tão genérico quanto estas coisas, mas dado o preço muito razoável do Samsung Galaxy A53, é mais do que suficiente. Há um leve olhar do Galaxy S23 para esta coisa graças ao arranjo da câmera traseira, pelo menos.

Escrito por Oliver Haslam.