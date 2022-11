Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Samsung Galaxy S23 Ultra é lançado em fevereiro, juntamente com os outros aparelhos S23, e é fornecido com a maior atualização da câmera principal. É relatado que será o primeiro aparelho da Samsung a atingir a marca de 200 megapixels.

Mas o que isso significa? Irá realmente melhorar as imagens, ou será simplesmente adicionar pixels por pixels?

Bem, o fiel leaker da Samsung, Ice Universe, publicou o que ele afirma ser uma foto de amostra tirada com a câmera traseira do SGS23 Ultra, juntamente com fotos de comparação tiradas usando um Samsung Galaxy S22 Ultra e um Google Pixel 7 Pro.

Os resultados, com toda a honestidade, são subjetivos, embora pareça haver mais detalhes na foto supostamente tirada usando o próximo telefone.

Compilamos algumas amostras - uma com as três lado a lado (mas reduzidas em tamanho), outra mostrando close-ups.

Você pode ver as versões completas no post original no site de mídia social chinesa, Weibo.

Essencialmente, cabe a você decidir qual você acha que fica melhor. Também vale a pena lembrar que, embora o sensor possa ser novo, ele realmente vai se resumir ao processamento do software e a Samsung pode não ter pregado a versão final que será enviada com o dispositivo.

Também estaremos testando o Galaxy S23 Ultra quando ele for lançado no início do próximo ano para lhe dar nossas próprias comparações.

Escrito por Rik Henderson.