O Samsung Galaxy S23 pode ser lançado mais cedo do que o esperado, com a data sugerida no início de fevereiro

(Pocket-lint) - A família de dispositivos Samsung Galaxy S23 pode estar se alinhando para lançar um pouco mais cedo do que o esperado, com o Galaxy Unpacked potencialmente acontecendo na primeira semana de fevereiro de 2023.

Será um lançamento importante para a Samsung, já que a marca continua a desfrutar do domínio do mercado no espaço do smartphone. O site de notícias coreano Chosun sugere que isso acontecerá na primeira semana de fevereiro com um evento em São Francisco, com dispositivos disponíveis a partir de 17 de fevereiro de 2023.

A Samsung costumava lançar seus dispositivos no Mobile World Congress, normalmente realizado no final de fevereiro em Barcelona, Espanha. Nos últimos anos, a Samsung tem antecipado a data, dando alguma vantagem estratégica: muitas vezes tem dispositivos nas prateleiras antes mesmo dos rivais terem lançado.

Isso já foi visto em algumas mudanças de programação por parte de empresas como a Xiaomi, que deverá anunciar seu próximo dispositivo em breve - mas normalmente só será lançado na China, com um lançamento global alguns meses depois.

O importante de lançar seu telefone cedo é que ele estabelece um marcador na corrida de especificações - cada lançamento subseqüente é então medido em relação ao anúncio anterior. Com a Samsung esperando embalar uma câmera principal de 200 megapixels no Galaxy S23 Ultra, os rivais serão rapidamente comparados e talvez julgados como ficando aquém do esperado.

Muito disto parece se resumir ao marketing tático: se a Samsung conseguir colocar seus dispositivos na mente e depois nas mãos dos clientes mais cedo, eles talvez nunca se incomodem em considerar qualquer uma das alternativas.

A outra coisa que sabemos sobre a Samsung é que é extremamente difícil manter um dispositivo Samsung em segredo: suspeitamos que teremos vazamentos totais de imagens, especificações e tudo mais dentro dos próximos meses.

A única surpresa que esperamos no dia do lançamento será algumas das características do software que a Samsung irá introduzir para melhorar a experiência do ecossistema Samsung.

