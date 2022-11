Samsung Galaxy S23 Ultra Ultra - especificações da câmera vazamento e não é uma boa notícia

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Qualquer pessoa que espera por muitas atualizações de câmeras novas do Samsung Galaxy S23 Ultra pode estar sem sorte, mas há pelo menos um revestimento prateado.

Esperamos que a Samsung anuncie o modelo básico Galaxy S23, o Galaxy S23+ de médio alcance e o Galaxy S23 Ultra de alto nível em fevereiro de 2023, caso os cronogramas de lançamento anteriores sejam alterados. Agora, um novo vazamento pode nos ter dito exatamente o que esperar na frente da câmera, pelo menos para aquele Galaxy S23 Ultra.

As últimas notícias chegam por meio do leaker Yogesh Brar e, embora ele confirme as alegações anteriores de que o Galaxy S23 Ultra terá um atirador principal de 200 megapixels, as coisas são menos promissoras em outras áreas. Segundo Brar, o novo telefone receberá uma câmera periscópica de 10 megapixels 10x, bem como uma lente ultrawide de 12 megapixels. Outra câmera teleobjectiva de 10 megapixels 3x está preparada para arredondar as coisas ao lado daquele monstro de 200 megapixels.

Então



200MP + 10MP (10X, Periscope Tele) + 10MP (3x Tele) + 12MP (UW)



No S23 Ultra deve ser divertido? - Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 3 de novembro de 2022

Para aqueles que seguem em casa, isso significa que o sistema de câmera do Galaxy S23 Ultra será essencialmente o mesmo que está agora à venda anexado ao Galaxy S22 Ultra. Obviamente, exceto a adição daquela câmera principal de 200 megapixels.

Não que esta notícia seja inerentemente ruim, porque poucos acusariam o Galaxy S22 Ultra de tirar uma foto ruim. Mas qualquer um que espera mudanças generalizadas, sem dúvida ficará desapontado. Esperemos que a nova câmera principal compense a situação em fevereiro de 2023.

Escrito por Oliver Haslam.