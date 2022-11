O Galaxy S23+ da Samsung cobre as pausas nos primeiros testes Geekbench

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Galaxy S23+ da Samsung não deve ser anunciado ainda por alguns meses, mas já está com a cobertura quebrada nas pontuações dos Geekbenchs super-arly.

Esperamos que a Samsung anuncie três novos telefones de bandeira em 2023, com o Galaxy S23+ pronto para ser usado com o modelo base Galaxy S23 e o Galaxy S23 Ultra high-end. No entanto, é a criança do meio que aparece nas novas pontuações do Geekbench, e parece ser o modelo destinado ao mercado americano completo com o chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Com isso em mente, vamos entrar nos números. Se este resultado de referência for realmente o Samsung Galaxy S23+, os futuros compradores podem esperar uma pontuação de um único núcleo de cerca de 1485 e uma pontuação de múltiplos núcleos de cerca de 4844. Para colocar isso em perspectiva, a Apple A16 Bionic que alimenta o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max gerencia cerca de 1879 em testes de um só núcleo e 4664 em números multi-núcleo.

Outros pontos interessantes vistos na lista do Geekbench incluem a presença de 8GB de RAM, bem como uma GPU Adreno 740 que manipula funções de movimentação de pixels.

Com a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ainda não oficial, podemos ainda ver alguns aumentos de velocidade e números mais altos à medida que mais software e de fato o Geekbench se torna otimizado para ele. Mas por enquanto, essas pontuações são mais do que respeitáveis e vencer um iPhone 14 Pro em desempenho multi-core não é uma façanha.

Espera-se que a Samsung anuncie todos os três de seus novos telefones principais em ou por volta de fevereiro de 2023, se as janelas de lançamento anterior forem alguma indicação. É provável que mais detalhes possam surgir à medida que nos aproximamos do grande dia.

Escrito por Oliver Haslam.