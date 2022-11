Samsung quer dobráveis mais finos com ranhuras de caneta S e sem vincos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung informou a seus fornecedores que quer ser capaz de aumentar seu jogo dobrável com algumas melhorias solicitadas com freqüência, incluindo os slots da caneta S.

Com a Samsung já sendo o principal jogador no mercado de dobráveis em muitos territórios, a empresa não parece disposta a descansar sobre seus louros. Um novo relatório da Samsung já diz a seus fornecedores que existem alguns desafios-chave de design a serem enfrentados e que são todas as coisas que compradores em potencial poderão ficar para trás.

No topo da lista parece estar um desejo de reduzir o tamanho do vinco que é tão proeminente em alguns telefones dobráveis, embora eles tenham melhorado em iterações recentes. O vinco não vai desaparecer, mas é pelo menos uma coisa que a Samsung tem dito a seus fornecedores para estarem cientes.

As graxas não são a única coisa que vai deixar algumas pessoas sem telefone dobrável, e a Samsung diz que quer poder colocar uma caneta S em um silo dedicado no futuro. Esse sempre foi um ponto de venda da linha Galaxy Note, e agora a Samsung quer trazê-la também para o Galaxy Fold.

Outras melhorias no design que a Samsung está de olho incluem motores de vibração melhorados, uma construção mais fina e mais leve e câmeras melhores.

O Elec relata que a Samsung queria originalmente adicionar uma S-Pen ao Galaxy Z Fold 4, mas no final das contas acabou por desfazer-se da idéia, enquanto câmeras melhoradas também faziam parte dos planos originais. Eles também foram eliminados após preocupações sobre a espessura e o peso do dispositivo, mas a Samsung informou aos fornecedores para encontrar uma forma de contornar essas preocupações no futuro.

Escrito por Oliver Haslam.