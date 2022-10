As fotos noturnas do Samsung Galaxy S23 Ultra dizem ter sido muito melhor

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os compradores do próximo grande telefone Samsung podem estar prestes a obter uma enorme atualização nas capacidades de fotografia noturna, se quisermos acreditar em um novo boato.

Já estamos esperando por grandes coisas da Samsung quando ela chegar a anunciar a linha Galaxy S23 no início de 2023, com pelo menos o modelo Ultra com probabilidade de conseguir uma nova câmera de 200 megapixels, se acreditarmos nos rumores. Agora outro boato tem o telefone com a maior atualização para fotografia noturna que os compradores viram em cinco anos.

Essa é a afirmação do Twitter leaker Ice Universe, com um novo tweet dizendo que "pode ser confirmado que as fotos noturnas do S23 Ultra são muito fortes". Eles continuam acrescentando que são "muito melhores" do que as fotos tiradas da nave emblemática do Galaxy S22 Ultra do ano passado.

Pode ser confirmado que as fotos noturnas do S23 Ultra são muito fortes e muito melhores do que as do S22 Ultra. Acho que é a maior melhoria do celular emblemático da Samsung em cinco anos - Universo do gelo (@UniverseIce) 27 de outubro de 2022

Ainda nos faltam muitos detalhes, é claro, mas parece provável que algum encanamento de pixel esteja acontecendo com aquele sensor de 200 megapixels. Isso deve garantir que a fotografia de baixa luminosidade obtenha um impulso, mas é provável que possamos esperar que a Samsung aplique uma fotografia computacional inteligente também aos procedimentos.

Isso deve ser mais fácil de fazer este ano com a Samsung esperando adicionar um chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e até 12GB de RAM a seu principal modelo, pelo menos.

Escrito por Oliver Haslam.