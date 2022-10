A nova função da Samsung Galaxy S22 chega às estrelas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os proprietários de um telefone Samsung Galaxy S22 podem agora tirar fotos ainda mais impressionantes das estrelas usando uma novíssima funcionalidade Astrophoto.

O recurso, que a Samsung diz ser parte do aplicativo Expert RAW, dá aos usuários super poderes ao capturarem fotos do céu noturno. Há mais do que algumas palavras-chave no comunicado à imprensa, incluindo "tecnologia de segmentação de IA" e "processamento multiframe", mas isso não importa. O que importa é que você está prestes a tirar algumas fotos impressionantes.

Para fazer isso, você poderá abrir o aplicativo Expert RAW e tocar um novo botão no canto superior direito que permite o modo Astrophoto. Aqui, você também pode tocar em outro botão Sky Guide que colocará um gráfico estelar sobre o céu noturno, mostrando-lhe exatamente onde estão as constelações. Você nunca mais vai perder outro tiro.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A Samsung considera que as imagens resultantes parecerão que foram tiradas com equipamento profissional de primeira qualidade, mas teremos que ver como isso realmente se desenrola. Aqueles que se imaginam como astro artistas podem usar múltiplas exposições e depois usar sobreposições para combiná-las em uma única foto, diz a Samsung. Isso parece legal, mas, mais uma vez, precisamos ver se os resultados estão à altura da promessa.

Melhor smartphone 2022: Testamos, avaliamos e classificamos os melhores telefones celulares disponíveis para compra Por Chris Hall · 30 Setembro 2022 Quais são os melhores smartphones disponíveis em 2022? Testamos as últimas opções do Google, Apple, Samsung, Oppo e muito mais para descobrir.

Esta não é a única novidade que a Samsung trouxe para os telefones Galaxy S22 esta semana. Um novo aplicativo Assistente de Câmera acrescenta opções como a capacidade de desativar o Auto HDR, obter uma velocidade de obturação mais rápida, e muito mais. Mas isso é novidade antiga - já contamos tudo sobre isso.

Escrito por Oliver Haslam.