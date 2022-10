O Assistente de Câmera da Samsung torna a câmera de seu telefone muito melhor

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung lançou um novo módulo Good Lock projetado especificamente para ajudar a tornar a câmera no Galaxy S22 ainda melhor, acrescentando novas opções.

O Good Lock é um aplicativo que permite opções adicionais de personalização para aqueles que querem ficar em baixo e sujos com seus telefones. O último módulo Good Lock é o Camera Assistant, e trata-se de dar aos fotógrafos novas opções para ajustar as características da câmera de seu Samsung Galaxy S22. Está disponível agora, embora esteja atualmente em fase beta - algo a ser considerado antes de tentar.

Assumindo que você decida mergulhar com o Camera Assistant, descobrirá que agora você tem uma série de novos óculos de proteção para brincar. Alguns deles são mais interessantes do que outros, mas as principais adições incluem a capacidade de desativar totalmente o Auto HDR, bem como o recurso que suaviza as imagens suavizando as bordas mais nítidas.

Outros interruptores que você pode querer usar incluem um obturador mais rápido que captura menos quadros para tornar as coisas mais rápidas, mas note que há uma chance de degradar a qualidade da imagem com esse interruptor.

Cansado do recurso que significa que seu Galaxy S22 grava automaticamente um vídeo quando você pressiona e segura o botão do obturador, mesmo quando no modo Foto? Você pode desativar isso graças ao Assistente de Câmera.

Você pode saber mais sobre o Assistente de Câmera em um post sobre ele no fórum da Comunidade Samsung, mas espera-se um lançamento completo no próximo ano. O beta em si está disponível para download através da Galaxy Store, mas apenas em algumas regiões, infelizmente.

Escrito por Oliver Haslam.