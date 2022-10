Samsung Galaxy S23 spec leak outs suas câmeras, CPU, e mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Ainda estamos a meses de a Samsung anunciar sua nova linha Galaxy S23, mas um novo vazamento pode já ter confirmado as especificações do modelo base.

Esse vazamento vem através do engenheiro Yogesh Brar que postou o que ele acredita serem as especificações para o Samsung Galaxy S23. Note que estas não têm nada a ver com o Galaxy S23 Plus ou Galaxy S23 Ultra, mas sim com o modelo base que servirá como uma entrada menos cara na linha de produtos. Aqueles que procuram o melhor dos melhores vão querer pendurar fogo para obter mais detalhes sobre esses telefones.

De acordo com a Brar, o Samsung Galaxy S23 terá um display FHD+ Super AMOLED de 6,1 polegadas com suporte para uma taxa de atualização de 120Hz. No interior, os compradores podem esperar por um chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e 8GB de RAM. O armazenamento será oferecido em ambas as variantes de 128GB e 256GB, segundo nos foi dito.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Samsung Galaxy S23

(rumores)



- 6.1" FHD+ sAMOLED, 120Hz

- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC

- Câmera traseira: 50MP (OIS) + 12MP (UW) + 10MP (Tele)

- Câmera frontal: 10MP

- 8GB RAM

- armazenamento de 128/256GB

- Android 13, OneUI 5

- bateria de 3.900mAh, 25W com fio, carregamento sem fio de 15W - Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 18 de outubro de 2022

Na parte de trás, pensa-se que as três câmeras incluem uma câmera principal de 50 megapixels com OIS, bem como um atirador de 12 megapixels ultrawide. A telefoto terá 10 megapixels para jogar, com a mesma contagem de pixels que a câmera de selfie na frente.

Como respaldo de um relatório anterior, Brar também acredita que a bateria do Galaxy S23 tem uma capacidade de 3.900mAh, um fato decepcionante, dada a relativamente lenta capacidade de carga com fio de 25W e sem fio de 15W também desligada.

Em termos de software, nos dizem para esperar que a OneUI 5 sat atop Android 13.

Ofertas do Apple iPhone 13: Descubra onde você pode encontrar as melhores ofertas nos últimos smartphones Por Conor Allison · 16 Junho 2022 Encontre um preço baixo no Apple iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max.

Quanto a quando o novo telefone será revelado, ainda não sabemos. A sabedoria convencional tem acontecido nos primeiros dois meses de 2023, mas teremos que esperar e ver o que a Samsung tem cozinhado antes de termos certeza.

Escrito por Oliver Haslam.