Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os primeiros números do Geekbench 5 para o próximo Samsung Galaxy S23 são promissores, mas não excepcionais - especialmente ao lado do iPhone 14 Pro da Apple.

As novas referências parecem mostrar que o telefone não anunciado da Samsung passou por seus passos em 17 de outubro de 2022. Ele apresenta o codinome Kalama que sugere que este é o modelo destinado aos Estados Unidos, usando o Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm. As informações do Geekbench nos dão mais alguns detalhes, também.

Esses detalhes começam com o fato de que o núcleo principal da CPU é um de 3,36GHz seguido por quatro núcleos médios rodando a 2,80GHz. A CPU é arredondada por três pequenos núcleos a 2,02GHz, enquanto que 8GB de RAM dão suporte a tudo.

Mas o que todos nós estamos aqui são os números. E eles estão bem, se não forem notáveis quando comparados com a concorrência. Este aparelho conseguiu uma pontuação de um só núcleo de 1524, enquanto o teste multipontos rendeu uma pontuação de 4597.

Esses números significam que o telefone se compara bem com o último iPhone 14 da Apple, alimentado pelo A15 Bionic do ano passado - esse chip gerencia pontuações de 1727 e 4553. Mas estas pontuações do Galaxy S22 não chegam perto de tocar o melhor da Apple. O iPhone 14 Pro, com o A16 Bionic, obteve pontuações 1891 e 5469 com base nos testes do Tom's Guide. Com isso em mente, os números podem ser decepcionantes para alguns, especialmente em comparação com o chip mais rápido da Apple.

Não se espera que a Samsung anuncie a linha Galaxy S23 até os primeiros meses de 2023, portanto ainda há tempo para que as pontuações melhorem através da otimização do software, portanto talvez seja cedo demais para julgar de forma muito dura.

Escrito por Oliver Haslam.