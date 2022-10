O Samsung Galaxy S23 pode estar recebendo uma pequena e minúscula bateria

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Aqueles que esperam que o novo Samsung Galaxy S23 receba um grande impulso de bateria sobre o Galaxy S22 de saída podem estar sem sorte.

Após o vazamento de informações sobre a bateria para os membros superiores da linha Galaxy S23 há uma semana, fomos agora tratados com informações sobre a bateria que a Samsung pretende colocar no modelo base. E isso não faz uma boa leitura, com a sugestão de um pequeno choque de capacidade sobre a bateria do Galaxy S22 aneâmico.

A notícia chega através do Leaker Digital Chat Station via Weibo. De acordo com a fonte, o Galaxy S23 irá utilizar uma bateria com um valor nominal de 3.785mAh e uma capcidade típica de 3.900mAh. Isso pode não parecer uma grande capacidade, e não é - na verdade, é apenas 200mAh maior que a célula de 3.700mAh do Galaxy S22. E isso já era considerado muito pequeno para o dispositivo que estava alimentando.

No caso do Galaxy S23, estamos esperando uma tela de 6,1 polegadas e 1080p com uma taxa de atualização dinâmica entre 48Hz e 120Hz, portanto, há muita coisa que precisará de energia lá. Só podemos esperar que a Samsung diminua essa taxa de atualização sempre que puder, em nome dos ganhos de vida útil da bateria.

Quanto aos outros modelos da linha Galaxy S23, esperamos um aumento semelhante para uma bateria de 4.700mAh para o Galaxy S23 Plus. Aqueles que comprarem o Galaxy S23 Ultra receberão a maior bateria de todas, com a Samsung esperando carregar a central elétrica de 5.000mAh a partir do modelo do ano passado.

Espera-se que todos os novos telefones da Samsung sejam anunciados nos primeiros dois meses de 2023.

Escrito por Oliver Haslam. Edição por Rik Henderson.