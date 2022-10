O vazamento da caixa Samsung Galaxy S23 pode confirmar mudanças de câmera

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um novo vazamento de supostos casos Samsung Galaxy S23 poderia significar um ajuste de sua câmera - ou, mais precisamente, a falta dela.

Um vazamento anterior sugeriu que a Samsung está eliminando o impacto da câmera este ano, com cada lente ajustada para se projetar da parte de trás do telefone individualmente. É um novo visual, embora o resto do aparelho não deva ser uma grande partida do modelo Galaxy S22 do ano passado.

Fornecido pelo leaker do Twitter Universal Ice, fomos tratados com duas imagens de casos reclamados do Galaxy S23.

O caso de proteção do Samsung Galaxy S23 apareceu pic.twitter.com/inV3IAP6L1- Ice universe (@UniverseIce) 3 de outubro de 2022

O primeiro é um caso roxo, enquanto o outro é algo que é melhor descrito como verde-limão. Ambos são um gosto adquirido, mas também confirmam as novas câmeras - o estojo tem três furos individuais, um para cada lente de câmera.

É verdade que esta mudança não é enorme, mas ainda é notável porque elimina o platô normalmente grande da câmera que todos nós conhecemos muito bem. No entanto, é improvável que isso afete a qualidade geral das imagens que as câmeras captam. Significa simplesmente que cada lente de câmera é sua própria coisa e não faz parte de uma corcunda maior com a qual os fabricantes de estojos têm de se defrontar.

Quanto à veracidade destes vazamentos, eles parecem ser legítimos com base em um par de fatores. Primeiro, o Ice Universe tem uma forte história com estas coisas. Em segundo lugar, os casos compartilhados aqui assemelham-se a casos oficiais similares da Samsung vendidos para o Galaxy S22 de saída.

De qualquer forma, devemos ter certeza no início de 2023 quando a Samsung revelar sua nova linha de produtos.

