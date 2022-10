Samsung Galaxy S23 specs leak revela informações sobre bateria e câmera

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - É improvável que a Samsung anuncie sua próxima série telefônica emblemática até fevereiro de 2023, mas isso não impedirá a agitação da fábrica de rumores.

De fato, já vimos os renderizadores CAD do Samsung Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra, e agora temos alegados detalhes de bateria e câmera de alguns modelos da linha.

Diz-se que o Samsung Galaxy Plus e o Ultra têm baterias de 4.700mAh e 5.000mAh, respectivamente.

O site específico Samsung GalaxyClub afirma ter chegado a esta conclusão através da descoberta de formulários de certificação de baterias no site da Safety Korea.

Diz-se que o Samsung Galaxy S23 Plus vem com o número de modelo SM-S916 e o identificador de bateria EB-BS916ABY. Esta célula tem uma capacidade nominal de 4.565mAh (arredondada para 4.700mAh). A bateria do S23 Ultra mostra ser a mesma que a do S22 Ultra - portanto, é 4.855mAh (arredondado para 5.000mAh).

O GalaxyClub também afirma que a câmera ultra larga na parte traseira do S23 e do S23 Plus será nigh-on idêntica ao equivalente da geração atual. A telefoto também será semelhante.

Mas os novos aparelhos terão uma câmera frontal de 12 megapixels melhorada, diz-se.

Escrito por Rik Henderson.