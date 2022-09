Agora, o Samsung Galaxy S23 Ultra Renderers apareceu online

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Após alegados renders do Samsung Galaxy S23 Plus terem sido postados online na quarta-feira, agora temos uma coleção de imagens do que se diz ser o próximo modelo step-up da empresa.

Os renderizadores CAD de um alegado Samsung Galaxy S23 Ultra mostram um dispositivo com um display de aproximadamente 6,8 polegadas. É alegadamente uma fração maior do que o S22 Ultra atualmente disponível, medindo 163,4 x 78,1 x 8,8mm e tem "a moldura mais fina de todos os tempos".

A Samsung também fará ajustes no brilho da tela, precisão de cores e desempenho HDR, diz a Smartprix que publicou as fotos em colaboração com o leaker de longa data Steve H McFly (AKA @OnLeaks).

Outras especificações e características reclamadas incluem mudanças nos sensores da câmera traseira. Diz-se que eles são embutidos no painel traseiro, o que é diferente dos equivalentes no modelo atual.

Há um recorte de furo no meio superior do visor da câmera frontal, e diz-se que o processador Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm irá alimentar o dispositivo. Alguns afirmam que a mesma CPU será usada universalmente desta vez, ao invés do chipset Exynos da Samsung, que tem sido tradicionalmente adotado para algumas regiões.

Escrito por Rik Henderson.