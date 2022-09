O vazamento do Samsung Galaxy S23 revela uma grande mudança no design da câmera

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O design do próximo smartphone emblemático da Samsung vazou, e mostra que o modelo 'Plus' da série poderia seguir o exemplo dado pelo S22 Ultra deste ano, removendo a protuberância da câmera.

Tipicamente, os modelos 'Plus' e regulares das bandeirantes da série S apresentam o mesmo design, mas apenas em tamanhos diferentes. Se o vazamento for preciso, isso também tornaria provável que a S23 padrão também seja redesenhada.

Como o S22 Ultra, o S23 Plus é mostrado como tendo três lentes individuais, separadas, salientes de um dorso completamente plano, em vez de tê-las alojadas juntas em uma lombada (ou ilha).

É uma mudança interessante, e faria sentido que a linguagem de design correspondesse ao seu modelo atual, embora estejamos um pouco tristes ao ver o antigo design ir embora.

A Samsung foi uma das primeiras empresas a fazer de sua câmera hump uma parte chave do design e, embora ela se projetasse, quase parecia que ela crescia fora do quadro do telefone.

O vazamento - do sempre confiável @OnLeaks (em colaboração com o SmartPrix.com) - também afirma que podemos esperar um ligeiro aumento de tamanho a partir do S22 Plus deste ano. Diz-se que é uma fração de um milímetro mais alta e mais larga.

Diz-se que o telefone terá um visor de 6,6 polegadas e - como é típico - isto contará com biséis muito magros e um pequeno recorte para a câmera de selfie perto da borda superior.

Fora isso, ainda não há muito mais informações. Tem havido rumores de que veremos modelos equipados com Snapdragon em todos os mercados este ano, mas isso ainda não foi confirmado.

Escrito por Cam Bunton.