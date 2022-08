Samsung Galaxy S23 Ultra poderia ser quase idêntico ao S22 Ultra

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou o Galaxy Z Flip 4 e o Galaxy Z Fold 4 durante um evento no dia 10 de agosto, e agora todos os rumores estão se voltando para o próximo carro-chefe da empresa - a série Galaxy S23.

Já ouvimos alguns relatos sobre o Samsung Galaxy S23 Ultra, mas um dos mais recentes vem do Leaker Ice Universe(@UniverseIce) e sugere que haverá muito pouca diferença em termos de design em comparação com seu predecessor.

O tamanho do Galaxy S23 Ultra é quase igual ao do S22 Ultra, com apenas um aumento de 0,1~0,2mm, 5000mAh, 8,9mm de espessura, e ainda uma tela de 6,8 polegadas 3088x1440.

Desde que o Snapdragon 8Gen2 + One UI 5.1 seja excelente, a aparência pode permanecer a mesma - Universo de gelo (@UniverseIce) 21 de agosto de 2022

Uma sucessão de tweets detalha algumas características do Galaxy S23 Ultra que se aproxima. Diz-se que o dispositivo oferecerá "a menor mudança na aparência da história da Samsung". Aparentemente, ele medirá 163,4 x 78,1 x 8,9mm em comparação com os 163,4 x 78,1 x 8,9mm do S22 Ultra, embora se diga que a câmera e alguns outros detalhes de design podem mudar.

IceUniverse também afirma que o S23 Ultra terá uma bateria de 5000mAh - novamente como o S22 Ultra - e diz-se que continuará a oferecer um display de 6,8 polegadas com uma resolução de 3088 x 1440.

Outro relatório afirma que o S23 Ultra virá com uma câmera principal de 200 megapixels, o que já ouvimos em rumores anteriores, portanto, enquanto o design do novo smartphone Galaxy S pode não mudar muito, seus interiores podem mudar.

Espera-se que o S23 Ultra seja anunciado no início de 2023 e funcione com o chipset Snapdragon 8 Gen 2 sem aviso prévio, embora nada seja oficial até o momento.

