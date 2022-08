Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou o Galaxy Z Flip 4 e o Galaxy Z Fold 4, ao lado do Galaxy Watch 5 e do Watch 5 Pro durante seu evento Unpacked em 10 de agosto. Os Galaxy Buds 2 Pro também foram revelados durante o evento.

Todos os dispositivos já estão disponíveis para pré-encomenda e estarão à venda no dia 26 de agosto.

Veja como fazer a pré-compra do Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4, mais o que você recebe se fizer.

Melhores ofertas de telefones Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia e mais Por Chris Hall · 24 Novembro 2021 As vendas da Black Friday já estão oferecendo descontos em vários telefones.

O Samsung Galaxy Z Flip 4 começa em $999,99 nos EUA e £999 no Reino Unido e. Ele começa em 1099 euros na Europa. Isso é para o modelo de 128GB em uma das quatro cores padrão: Bora Purple, Graphite, Pink Gold ou Blue.

Há também uma edição sob medida que começa em $1199,99 nos Estados Unidos, £1099 no Reino Unido e EUR1199 na Europa. Este modelo tem 256GB de armazenamento e há 75 opções de personalização.

Você pode pré-encomendar o dispositivo através do site da Samsung, bem como através de operadoras de rede incluindo AT&T, Verizon, T-Mobile e US Cellular nos EUA, e EE, O2, Vodafone e Three no Reino Unido.

Nos EUA, a pré-encomenda através do site Samsung.com lhe dará 256GB pelo preço de 128GB e uma cobertura seleta no valor de $39,99.

No Reino Unido, a pré-encomenda do Galaxy Z Flip 4 através do Samsung.com vem com 12 meses de Disney+, 12 meses de cobertura Samsung Care+ e você também economizará 25% de desconto no Galaxy Watch 5 ou Galaxy Buds 2 Pro. Há também uma cobertura ClearSlim gratuita com a Edição Sob Medida.

EE, Vodafone e Three também oferecem os 12 meses da Disney+. O2 oferece seis meses. Cada operadora também tem suas próprias ofertas quando se trata de dados e pacotes.

O Samsung Galaxy Z Fold 4 começa em $1799,99 nos EUA e em £1649 no Reino Unido. Começa em 1.799,99 euros na Europa. Esse preço é para o modelo de 256GB em uma das três cores padrão: Verde cinza, Preto Fantasma ou Bege. Há também uma opção Burgandy se você encomendar através do site Samsung.com.

Como no Z Flip 4, você pode pré-encomendar o Z Fold 4 através do site da Samsung, bem como através de operadoras de rede, incluindo AT&T, Verizon, T-Mobile e US Cellular nos EUA, e no Reino Unido, EE, O2, Vodafone e Three.

Nos Estados Unidos, fazer pedidos através do site da Samsung lhe dará uma capa permanente com caneta S e uma atualização de memória de 256GB para 512GB.

No Reino Unido, se você fizer uma pré-compra através do site da Samsung, você receberá um Galaxy Note Pack no valor de £89,99, 12 meses de Disney+ e 12 meses de Samsung Care+ Cover.

EE, Vodafone e Three também oferecem os 12 meses da Disney+. O2 oferece seis meses. Cada operadora também tem suas próprias ofertas quando se trata de dados e pacotes.

Escrito por Britta O'Boyle.