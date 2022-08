Samsung Galaxy S23 Ultra codinome e números de modelo aparecem

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciará seus próximos telefones dobráveis no Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 em um evento no dia 10 de agosto, embora ambos os modelos tenham vazado extensivamente nos últimos meses, deixando muito pouco para ser descoberto.

Os últimos relatórios sugerem que o mesmo acontecerá com a próxima série Galaxy S também no momento em que for revelada no início de 2023.

Os números dos modelos e o nome de código do S23 Ultra apareceram(via Pricebaba) e, embora não revelem nenhum detalhe específico sobre o dispositivo, eles destacam sua existência e ajudam quando se trata de descobrir futuros vazamentos relacionados ao telefone.

De acordo com o vazamento, o codinome do S23 Ultra é "DM3" e o número do modelo é "SM-S918". Outros números de modelo relacionados com o dispositivo incluem: SM-S918BDS, SM-S918U, SM-S918U1, e SM-S918W.

Detalhes sobre a bateria e chipset do Samsung Galaxy S23 Ultra já apareceram também, com o dispositivo dizendo-se que tem a mesma bateria de 5000mAh que o S22 Ultra e roda a plataforma Quacomm Snapdragon 8 Gen 2, que provavelmente será revelada no final do ano.

Também se diz que é o primeiro smartphone da Samsung a oferecer uma câmera de 200 megapixels e houve sugestões de uma câmera de 40 megapixels.

Por enquanto, nada é oficial, mas você pode ler todos os rumores em torno do Samsung Galaxy S23 em nosso recurso separado.

Escrito por Britta O'Boyle.