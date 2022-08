Samsung One UI 5 recebe um beta aberto, aqui está como experimentá-lo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung está perto do lançamento de sua nova interface de usuário baseada no Android 13, One UI 5, e com ela vem uma série de novos recursos.

A marca lançou agora um beta aberto para aqueles que querem experimentar a nova interface de usuário antes do lançamento oficial.

Se você quiser entrar na ação, há, no entanto, algumas capturas. Você precisará ter um telefone na linha Galaxy S22 da Samsung (S22, S22+ ou S22 Ultra) e viver em uma das regiões apoiadas.

Inicialmente, isso é limitado aos EUA, Alemanha e Coréia do Sul, mas a Samsung diz ter "outras regiões planejadas para os próximos meses".

A atualização do One UI 5 traz uma variedade de novas maneiras de personalizar o visual e a sensação do seu smartphone.

Há dezesseis temas de cores predefinidos com base em seu papel de parede e doze opções adicionais para sua tela inicial.

Agora você pode empilhar widgets do mesmo tamanho em sua tela inicial, permitindo que você mantenha a aparência organizada e economize espaço.

Agora também há mais controle sobre notificações, tornando mais fácil bloquear notificações de certos aplicativos e focar apenas nas coisas que lhe interessam.

As configurações de som e vibração foram melhoradas, e agora você pode escolher um idioma preferido para aplicativos específicos, o que é uma excelente notícia para usuários multilíngues.

Há também melhorias feitas no aplicativo da câmera, funções de segurança e opções de acessibilidade. É uma atualização bastante significativa.

Se você decidiu dar um giro, a boa notícia é que a Samsung faz com que seja agradável e fácil se inscrever.

Primeiro, você precisará instalar o aplicativo Samsung Members da Galaxy Store, fazer o login e, em seguida, seguir os passos abaixo:

No aplicativo de Membros Samsung, passe pelo banner superior para encontrar o cartão que diz One UI Beta Program e selecione-o. Toque em Register. Concorde com os termos tocando em Inscrição e, em seguida, concorde. Navegue até as configurações puxando para baixo a sombra de notificação e tocando no ícone da engrenagem. Vá até o fundo e toque em Software update. Escolha Baixar e instalar. Seu telefone começará a fazer o download de One UI 5 beta.

Escrito por Luke Baker.