Samsung Galaxy Z Fold 4 é oficial - e está melhor do que nunca

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung revelou o Galaxy Z Fold 4, fazendo uma série de ajustes e mudanças que resultaram em seu telefone dobrável mais convincente até agora.

Mantendo-se geralmente no mesmo formato dos dispositivos anteriores do Z Fold, há um refinamento em praticamente todas as áreas para criar algo mais sofisticado e mais refinado.

Há uma tela interna de 7,6 polegadas com biséis mais estreitos e uma câmera sub-display melhorada que é menos perceptível, mas ainda assim bastante óbvia.

A Samsung diz que a câmera sob o display não se trata realmente de capturar os melhores selfies (você pode usar a câmera traseira principal para isso graças ao design deste dispositivo), com a câmera frontal em vez disso projetada para suportar chamadas de vídeo - portanto, a qualidade não é tão importante como em outros lugares.

O visor oferece taxas de atualização de 120Hz e é bom para 1000 lêndeas de brilho, portanto deve cortar através de reflexos, enquanto houve mais otimização de software para suportar uma gama mais ampla de aplicativos.

O Galaxy Z Fold 4 é lançado no Android 12L, projetado para telas maiores, e a barra de tarefas universal lhe dará maior flexibilidade para gerenciar sua experiência com aplicativos, um pouco mais como um desktop.

O Z Fold 4 continua a suportar a caneta S, enquanto há maior proteção ao redor dos dispositivos, com uma superfície de tela mais resistente para aquela tela principal, Gorilla Glass Victus no exterior, armação de alumínio blindado - e uma classificação IPX8, para que possa suportar a entrada de água (mas não poeira).

Houve uma mudança nas câmeras, agora refletindo a carga na Galaxy S22, assim você encontrará uma câmera principal de 50 megapixels, ultrawide de 12 megapixels e uma telefoto de 10 megapixels, oferecendo zoom óptico de 3x - e zoom digital de 30x.

É alimentado pela Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, portanto, este é o telefone principal a cada centímetro. O preço também reflete isso, começando em £1649 no Reino Unido e $1799,99 nos EUA para o modelo de 256GB, mas com opções de até 1TB de armazenamento e o preço bastante assustador que acompanha o produto.

Vem nas cores verde, bege e preto. Haverá também uma opção burgandy exclusiva através do site Samsung.com. As pré-encomendas começam em 10 de agosto, com disponibilidade a partir de 26 de agosto.

Escrito por Chris Hall.