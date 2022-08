Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung lançou uma nova versão de seu popular flip phone. É provável que o smartphone flexível mais importante do mercado esteja agora em sua quarta geração.

A distância do braço pode ser difícil encontrar muita diferença entre o Galaxy Z Flip 4 e seu predecessor - o Z Flip 3 - no entanto, as coisas foram refinadas, tanto interna como externamente.

A Samsung emagreceu a luneta ao redor do visor para nos proporcionar uma experiência de visualização mais imersiva e facilitar o uso com uma só mão, enquanto também emagreceu a dobradiça para torná-la mais compacta.

Uma atualização que estamos felizes em ver é a funcionalidade atualizada da pequena tela de cobertura do telefone. Você não só recebe muito mais relógios e opções de personalização, mas também pode ser ajustado para combinar com seu tema Galaxy Watch, e os Temas Galaxy da Samsung agora também se estendem para a tela de cobertura.

Além disso, há controles de acesso mais fácil a partir dessa tela, incluindo sua Carteira Samsung, o que significa acesso a cartões de crédito sem a necessidade de abrir o telefone.

Esta tela de cobertura fica ao lado de duas câmeras redesenhadas: um snapper primário de 12 megapixels com OIS, e um ultrawide de 12 megapixels.

O Flip - claro - se presta a filmar vídeos e fotos de diferentes ângulos, como nas edições anteriores, mas com as últimas atualizações do Instagram e Facebook, você terá suporte para esses ângulos do 'Modo Flex' a partir de alguns dos aplicativos mais populares da Play Store.

Outra atualização importante está na capacidade da bateria. Onde o Z Flip 3 tinha uma bateria de 3300mAh, o Z Flip 4 aperta em uma célula de 3700mAh, oferecendo melhor duração da bateria, bem como carregamento com fio de 25W e carregamento rápido sem fio.

Assim como a série S22, o novo Flip (e Fold) apresenta tanto a armação de alumínio blindado mais forte quanto o Gorilla Glass Victus Plus na parte externa do telefone. Com isso, e a classificação IPX8 contra a água, ele deve provar ser um dispositivo durável e duradouro.

Com tudo isso - e o último processador Snapdragon 8+ Gen 1 no interior - não há dúvida de que este é um telefone de bandeira sério, além de ser impossivelmente bonito e prático.

Existem quatro cores padrão do Z Flip 4: Grafite Essencial, Ouro Rosa, Bora Purpura e Azul Contemporâneo.

No entanto, a Samsung também está mantendo sua personalização Bespoke Edition do ano passado para lhe dar mais 75 combinações de cores e acabamentos diferentes para escolher.

Com elas você pode escolher a cor da moldura de vidro e alumínio, e criar uma combinação de cores só para você.

O Galazy Z Flip 4 estará disponível com preços a partir de £999 no Reino Unido e $999,99 nos EUA para o modelo de armazenamento de 128GB. Os pré-encomendas começam em 10 de agosto, com disponibilidade a partir de 26 de agosto.

Escrito por Cam Bunton.