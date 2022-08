Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Uma extensa prensa de renderização nos deu uma visão muito boa de todos os produtos e variações que a Samsung lançará durante seu próximo evento Unpacked em 10 de agosto.

A coleção de imagens mostra o Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro, bem como o próximo par de fones de ouvido Samsung: o Galaxy Buds 2 Pro.

O que é notável sobre este vazamento de imagem particular - publicado pelo conhecido leaker Evan Blass da 91Mobiles - é que ele parece mostrar cada variação de cor de cada produto, e de todos os ângulos, dando-nos a visão mais completa de todas as opções de produtos que poderíamos desejar.

Além disso, aos nossos olhos, estes parecem ser os revestimentos oficiais da Samsung que vazaram cedo, portanto, há todos os motivos para suspeitar que estes são o verdadeiro negócio, e não apenas maquetes baseadas em boatos e desenhos CAD.

O Galaxy Z Fold 4 é mostrado em três cores diferentes. Uma parece ser o clássico preto mate da Samsung que é usado em vários produtos, bem como uma opção cinza que parece ter uma tonalidade verde sutil, e um modelo creme/ bege com bordas de alumínio dourado.

Quanto ao Z Flip 4, que é mostrado em uma cor roxa, assim como um cinza escuro, azul claro e uma cor blush dourada ou rosa dourada.

Há muitas opções para o Galaxy Watch 5, com as habituais opções em preto, cinza e prata unidas por um púrpura claro, ouro rosa e um azul ardósia. E depois há o relógio 5 Pro, que tem uma opção preta sobre preta, assim como uma versão cinza com caixa metálica cinza.

Da mesma forma, os Galaxy Buds 2 Pro são mostrados em três cores: preto, branco e púrpura.

Naturalmente, escolhemos apenas algumas das opções e ângulos disponíveis para ilustrar esta peça, portanto, não deixe de conferir a fonte original para ver uma seleção completa de imagens, mostrando cada dispositivo, em todas as cores, de praticamente todos os ângulos.

Escrito por Cam Bunton.