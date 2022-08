Samsung Galaxy S23: Qual é a história até agora?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung lança alguns smartphones a cada ano, desde a linha Galaxy S no início do ano, até a linha Galaxy Z no final do ano, juntamente com alguns dispositivos Galaxy A durante todo o ano.

A série Galaxy S22 foi lançada no início de 2022, com seus predecessores, portanto, provavelmente devido por volta do início de 2023, embora já tenha havido rumores em torno do que poderíamos esperar da próxima nave-chefe, a série Galaxy S.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre a linha Samsung Galaxy S23.

Fevereiro 2023

O Samsung Galaxy S23 provavelmente chegará no início de 2023 - provavelmente por volta da época de fevereiro - embora nada esteja confirmado por enquanto.

No passado, quase todos os dispositivos do Galaxy S foram lançados em ou perto do Congresso Mundial de Tecnologia Móvel, que se realiza no final de fevereiro. O Galaxy S21 foi a única exceção a esta regra, tendo sido lançado um pouco mais cedo em janeiro de 2021.

Em termos de preço, a linha Galaxy S22 começa em £769 no Reino Unido e $799 nos EUA, enquanto o S22+ começa em £949 no Reino Unido e $999,99 nos EUA e o S22 Ultra começa em £1149 no Reino Unido e $1199,99 nos EUA.

Não está claro atualmente se a Samsung manterá o mesmo preço, como fizeram entre o Galaxy S21 e o S22, ou o aumentará ligeiramente, mas imaginamos que os novos dispositivos estarão dentro de um parque de estacionamento semelhante.

Mudança no projeto?

Ainda não houve nenhum rumor em torno do projeto da série Galaxy S23, então não está claro se podemos ver uma mudança no projeto este ano ou não.

Havia muito pouca diferença em termos de design entre os aparelhos S22 e S21, então é possível que vejamos um pouco mais de mudança desta vez, mas por enquanto, estamos no escuro aqui.

O que quer que aconteça, é provável que o S23 e o S23+ compartilhem semelhanças, enquanto o S23 Ultra será provavelmente o dispositivo mais premium.

Tamanhos similares?

Ultra espera-se uma melhor exibição geral

Como os desenhos, ainda não há muitos detalhes nas especificações do visor da linha Galaxy S23. Esperávamos que os tamanhos dos displays fossem similares aos do Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra respectivamente, embora nunca se saiba, a Samsung poderia misturá-los.

Foi sugerido que o Galaxy S23 Ultra poderia vir com um display quad-edge. O S22 Ultra tem bordas curvas à esquerda e à direita, embora uma tela de quatro bordas implicaria que a parte superior e inferior também poderiam ser curvas.

Para referência, o Samsung Galaxy S22 tem um display de 6,1 polegadas, enquanto o S22+ tem um display de 6,6 polegadas. Ambos têm uma resolução Full HD+ e ambos têm uma taxa de atualização entre 10Hz e 120Hz.

Já o S22 Ultra tem uma tela de 6,81 polegadas com resolução Quad HD+ e uma taxa de atualização entre 1Hz e 120Hz. O S22 e o S22+ têm ambos displays planos, enquanto o S22 Ultra tem um display curvo.

Somente processadores Qualcomm?

A linha Samsung Galaxy S normalmente funciona com os mais recentes processadores Qualcomm e Exynos, dependendo da região. Foi afirmado, no entanto, que a Samsung poderia abandonar a Exynos para o S23, ficando apenas com a Qualcomm.

O chip Qualcomm que o S23 provavelmente irá usar é a próxima plataforma Snapdragon que é normalmente anunciada em dezembro. Seria de se esperar que isto fosse chamado de Snapdragon 8 Gen 2, seguindo o Snapdragon 8 Gen 1 e Snapdragon 8+ Gen 1, embora no momento, o nome não esteja confirmado.

Se a Samsung continuar oferecendo chips Exynos em algumas regiões, é o Exynos 2300 que tem sido mencionado. Há rumores de que o chip não pode competir com o equivalente da Qualcomm em todos os aspectos.

Nova câmera frontal?

Sensor de 200MP para Ultra?

É o departamento de câmeras que tem visto mais rumores até agora. Tem havido rumores de que o Samsung Galaxy S23 Ultra oferecerá um sensor HP2 de 200 megapixels.

Também se tem falado que o Galaxy S23 poderia oferecer uma câmera frontal melhorada, passando do snapper de 10 megapixels que temos visto consistentemente nos últimos anos, para um snapper de 12 megapixels.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Samsung Galaxy S23. Vamos deixar cair aqui quaisquer novas histórias à medida que elas aparecerem.

OUniverso Gelado alegou que o Samsung Galaxy S23 poderia apresentar um sensor ainda não anunciado que se situa entre os 200MP HP1 e HP2. Especula-se que desde que a Isocell HP1 e HP3 têm 0,64μm e 0,56μm pixels de tamanho, o HP2 provavelmente se encontrará no meio com 0,60μm.

Em seu terceiro trimestre de 2022, a Qualcomm afirmou: "A maneira como você deve pensar sobre isso é o Snapdragon irá alimentar sua linha de produtos Galaxy, seus principais produtos Galaxy. E o que posso dizer neste momento é que estávamos 75% no Galaxy S22 antes do acordo. Você deveria estar pensando que seremos muito melhores do que isso no Galaxy S23 e mais além.

"É um acordo de vários anos. E é - isso provavelmente é o que posso dizer a vocês. Você deveria pensar em nós, energizando seus dispositivos globalmente".

Oanalista do setor, Ming-Chi Kuo, afirmou que a Samsung ficará somente com os processadores Snapdragon da Qualcomm nos próximos dispositivos da série S, sugerindo que ela abandonará os chipsets Exynos para variantes internacionais.

Fontesdo GalaxyClubNL informaram que o Galaxy S23 terá uma nova câmera de 12MP de selfie, em comparação com os 10MP que os telefones Galaxy têm há alguns anos.

Foi sugerido que o Galaxy S23 Ultra poderia vir com display quad-edge.

Escrito por Britta O'Boyle.