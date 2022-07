O negócio da Samsung e da Qualcomm verá um uso muito mais amplo do Snapdragon através dos futuros dispositivos Galaxy

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Qualcomm e a Samsung anunciaram uma extensão e expansão de sua parceria, que verá o uso expandido do hardware Snapdragon nos dispositivos Samsung Galaxy.

No centro deste acordo está o licenciamento de patentes 3G, 4G, 5G e 6G, mas ele vai muito mais além, sugerindo que a próxima geração de dispositivos emblemáticos da Samsung estará usando o hardware Snapdragon globalmente, em vez de dividir a oferta entre Snapdragon e Exynos.

Isso provavelmente será enfrentado com entusiasmo pelos fãs que há muito criticam o uso do Exynos pela Samsung, preferindo a otimização que o Snapdragon oferece. Embora não tenha sido explicitamente confirmado que o Samsung Galaxy S23 será exclusivamente o Snapdragon globalmente, o CEO da Qualcomm, Cristiano Amon, expandiu o anúncio na chamada de lucros do terceiro trimestre da empresa, dizendo:

"A maneira como você deve pensar sobre isso é que o Snapdragon irá alimentar sua linha de produtos [da Samsung] Galaxy, seus principais produtos Galaxy. E o que posso dizer neste momento é que estávamos 75% no Galaxy S22 antes do acordo. Você deveria estar pensando que vamos ser muito melhores do que isso no Galaxy S23 e mais além. É um acordo multianual ... Você deveria pensar em nós, energizando seus dispositivos globalmente".

A outra conclusão do acordo é que Amon está genuinamente animado com isso, dizendo em resposta a uma pergunta sobre o relacionamento da Samsung: "além do recorde em receitas de automóveis e de IOT, o acordo da Samsung é provavelmente minha coisa favorita no trimestre".

Para a Qualcomm isso significa que o Snapdragon vai ter um uso mais amplo na maior marca de smartphone do mundo e a mudança vai agradar aos clientes - mas o que isso significa para a Exynos?

Entende-se que a Samsung está reorganizando o negócio da Exynos e os rumores de que vai fechar o negócio não são verdadeiros: "Atualmente, estamos reorganizando nosso modelo de negócio system-on-chip, e estamos buscando um plano para fortalecer nossa competitividade a médio e longo prazo", disse a Samsung Electronics em sua própria chamada de faturamento, de acordo com o Maeil Economic Daily.

As melhores ofertas apenas para SIM: dados 5G ilimitados por £ 16 / m no Three Por Rob Kerr · 15 Fevereiro 2022 Encomendar um Samsung Galaxy S22, Apple iPhone 13, Pixel ou OnePlus? Aqui estão as melhores ofertas de SIM: dados UL por £ 16 no Three, 30 GB por £

Isso pode significar que vemos menos Exynos no mercado de massa de dispositivos Samsung, mas parece que ainda haverá muita atividade no próprio hardware da Samsung.

Escrito por Chris Hall.