O que é o Samsung Repair Mode? Como utilizá-lo

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou um novo cenário para seus telefones, primeiro para usuários na Coréia do Sul e somente na série Galaxy S21 - Samsung Repair Mode.

A configuração permitirá que seus usuários de telefone protejam os dados pessoais em seu telefone enquanto ainda deixam as porções necessárias abertas e acessíveis para que um técnico possa trabalhar.

Isto significa que se você precisar consertar seu telefone por algum motivo, seja uma quebra física ou um problema de software, você pode ter paz de espírito enquanto o deixa com alguém para ser consertado.

Como mencionado acima, porém, o modo está em sua infância, e estará se desenrolando bastante lentamente, então você pode descobrir que seu telefone Samsung ainda não pode usá-lo se você estiver recebendo um conserto no momento.

Você pode encontrar a configuração relevante no menu Configurações, em Bateria e Cuidados com o Dispositivo.

A ativação irá reinicializar seu dispositivo, portanto, não se assuste. Uma vez que a reinicialização estiver concluída, você verá que todas as suas fotos, mensagens e aplicativos baixados não estão acessíveis, com apenas os aplicativos padrão do telefone disponíveis para abrir.

Para desligar o modo, você precisa reinicializar o dispositivo novamente e depois se autenticar usando sua impressão digital ou padrão PIN.

Escrito por Max Freeman-Mills.