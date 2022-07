Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 totalmente revelados em fotos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung deve anunciar o Galaxy Z Fold 4 e o Galaxy Z Flip 4 ao lado do relógio 5 smartwatch no dia 10 de agosto, mas o último relatório deixou muito pouco para a imaginação.

Já vimos o relógio 5 e o relógio 5 Pro vazarem em imagens, mostrando os dispositivos de vários ângulos e agora é a vez do Galaxy Z Fold 4 e do Galaxy Z Flip 4.

Evan Blass - que tem um histórico muito sólido - postou múltiplas imagens de ambos os dobráveis em 91Mobiles, revelando quase todos os ângulos e as múltiplas cores esperadas para os dispositivos.

Tanto o Galaxy Z Fold 4 quanto o Galaxy Z Flip 4 têm mais bordas angulares do que seus antecessores, mas de outra forma, oferecem desenhos similares ao Galaxy Z Fold 3 e Flip 3, respectivamente.

Detalhes específicos como tamanhos de display e quais megapixels as câmeras oferecem não podem ser vistos nas imagens, então ainda haverá algumas surpresas no dia do lançamento, mas certamente não estará na frente do design.

Espera-se que o Samsung Galaxy Z Fold 4 tenha um display externo de 6,19 polegadas e um display interno de 7,56 polegadas quando desdobrado, enquanto o Z Flip 4 deve ter um display interno de 6,7 polegadas e um display externo de 2 polegadas. Ambos devem rodar no chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Você pode ler como os dois aparelhos devem ser comparados em nosso recurso separado, e também temos recursos que cobrem os rumores do Galaxy Z Fold 4 e os rumores do Galaxy Z Flip 4 para que você possa se atualizar antes do seu lançamento.

Escrito por Britta O'Boyle.