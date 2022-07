Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung está realizando seu próximo evento Galaxy Unpacked em 10 de agosto de 2022 e já estamos bastante certos de que veremos o lançamento dos telefones Samsung Galaxy Z Fold 4 e Flip 4.

Mas, se houvesse alguma dúvida, um novo vídeo teaser de aparência oficial vazou, o que reafirma o foco do evento.

Posted by Twitter leaker @chunvn8888, o vídeo da Samsung vem com o strapline "flex is greater than flat". Ele também afirma que devemos "nos preparar para uma experiência maior".

Parece que o teaser não deveria ter atingido a rede até o próprio dia - ele inclui a data e "hoje" no final. Mas, com toda honestidade, não é como se o evento ou os telefones tivessem sido particularmente esquivos. Até mesmo os executivos da Samsung ficaram felizes em falar sobre o novo Flip and Fold of late.

Além das dobraduras, pensa-se que a Samsung lançará seu último smartwatch - o Samsung Galaxy Watch 5 - e o Galaxy Buds 2 Pro verdadeiro fones de ouvido sem fio durante o evento no próximo mês.

Estaremos cobrindo tudo isso ao vivo e trazendo notícias e aparelhos onde for possível. Você também pode descobrir como assistir tudo isso você mesmo em nosso guia prático.

