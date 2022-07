Samsung Galaxy Z Fold 4 preço vazou

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung está cada vez mais confiante no futuro dobrável dos smartphones, e esperamos que o Galaxy Z Fold 4 e o Z Flip 4 sejam anunciados muito em breve.

Uma coisa de que temos tido menos certeza, no entanto, é de quanto os novos dispositivos custarão.

Havia rumores circulando de que a Samsung planeja introduzir um dobrador mais barato, mas esperamos que seu carro-chefe da série Z mantenha seu ponto de preço mais alto.

Agora, depois que um varejista europeu listou acidentalmente o Z Fold 4 antecipadamente, temos uma idéia muito melhor do que esperar.

O modelo de 256GB foi listado ao preço incomum de 1.863,89 euros ao lado da versão de 512GB a 1.981,89 euros.

Este preço não está de acordo com o formato usual MSRP da Samsung, portanto, mais realisticamente, esperamos MSRPs de 1.849 euros e 1.999 euros, respectivamente.

Em comparação com o Z Fold 3, isto equivale a um aumento de 50 euros no preço do modelo de 256GB, enquanto o de 512GB recebe um aumento de 100 euros.

As melhores ofertas da Black Friday e Cyber Monday nos EUA de 2021: Sony 1000XM4, relógios Garmin e mais descontos Por Maggie Tillman · 30 Novembro 2021 A Black Friday e a Cyber Monday são o evento mais vendido do ano e algumas ofertas ainda estão disponíveis

Dada a contínua escassez de componentes e o aumento dos custos logísticos que os fabricantes enfrentam, não ficaríamos muito surpresos se isso se revelasse verdade.

Espera-se que o Galaxy Z Fold 4 apresente um Processador Snapdragon 8+ Gen 1 ao lado de uma bateria de 4.400 mAh com carga de 25W.

Ele terá uma tela interna dobrável de 7,6 polegadas com uma taxa de atualização de 120Hz e um HD+ AMOLED de 6,2 polegadas para sua tela secundária.

Seja qual for o caso, logo descobriremos. O próximo evento Galaxy Unpacked da Samsung está marcado para 10 de agosto de 2022 e os teasers quase garantem que estamos prontos para algumas novas dobraduras.

Escrito por Luke Baker.