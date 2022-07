O Samsung Galaxy Z Flip 4 mostra que não vai ser mais barato

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung revelará seus próximos dispositivos dobráveis Galaxy Z durante seu evento em 10 de agosto com o Z Flip 4 e o Z Fold 4, ambos esperados, ao lado dos modelos Galaxy Watch 5.

Ouvimos muitos rumores sobre ambos os dispositivos nos últimos meses, mas o último vazamento revela o preço do Z Flip 4 e parece que será mais caro que seu predecessor.

De acordo com um leaker chamado Sudanshu(via PriceBaba), o Samsung Galaxy Z Flip 4 começará em 1080 euros (cerca de £920) para o modelo de 128GB, enquanto o modelo de 256GB custará 1160 euros (cerca de £980) na Europa. O modelo top que deverá ter 512GB de armazenamento - uma nova opção para este dispositivo - deverá custar 1280 euros (cerca de £1100).

Em comparação, o modelo básico Galaxy Z Flip 3 começa em 1049 euros, portanto há um ligeiro salto para o novo modelo, mesmo que não seja enorme. Vale notar que enquanto parece haver um salto no preço para a Europa, o preço de conversão para o Reino Unido sugere que o Z Flip 4 será mais barato. No entanto, não esperamos que seja esse o caso, com o preço inicial de £949 - ou mais alto - mais provável.

As melhores ofertas da Black Friday e Cyber Monday nos EUA de 2021: Sony 1000XM4, relógios Garmin e mais descontos Por Maggie Tillman · 30 Novembro 2021 A Black Friday e a Cyber Monday são o evento mais vendido do ano e algumas ofertas ainda estão disponíveis

É claro que estes preços ainda não foram confirmados, nem o serão até que o Z Flip 4 seja anunciado oficialmente em 10 de agosto. Espera-se que o Z Flip 4 mantenha um desenho semelhante ao de seu antecessor, com o potencial de uma maior exibição de cobertura. Você pode ler todos os rumores em torno do Z Flip 4 em nosso recurso separado.

Escrito por Britta O'Boyle.