É este o número de telefones dobráveis que a Samsung realmente vendeu

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung certamente tem liderado a carga em telefones dobráveis. Tendo lançado o Galaxy Fold em 2019, a empresa deu seguimento ao Galaxy Z Flip em 2020, antes de atualizar para a segunda geração do Z Fold 2 no final de 2020 e novamente em 2021.

Como empresa, ela está dominando o mercado de telefones dobráveis, com pessoas como a Moto Razr lutando para encontrar forma, Huawei caindo de favor, e outras um par de passos atrás.

Mas quantos telefones dobráveis a Samsung realmente vendeu?

Bem, graças a um editorial do Dr TM Roh, presidente e diretor da MX Business da Samsung, sabemos agora que em 2021, a Samsung vendeu quase 10 milhões de telefones dobráveis.

Também sabemos que isto representa um aumento de 300 por cento em 2020, sugerindo que a Samsung vendeu cerca de 3,3 milhões de telefones dobráveis em 2020. Lembre-se, esse é o ano que viu a introdução do Flip junto com o Fold atualizado.

Levando isto um pouco mais longe, somos tratados com um pouco mais de detalhe e está na hora de algumas aulas de matemática do ensino médio. A Samsung continua dizendo que em 2021, 70% dos compradores de Galaxy dobráveis foram para o Galaxy Z Flip, deixando apenas 30% comprando o Galaxy Z Fold maior.

Aplicando isso aos quase 10 milhões de aparelhos, você obtém aproximadamente 7 milhões de vendas do Galaxy Z Flip e aproximadamente 3 milhões de vendas do Galaxy Z Fold em 2021.

O Galaxy Z Flip é provavelmente o dispositivo mais popular por uma série de razões. Antes de mais nada, é mais barato, portanto mais acessível a mais compradores.

Em segundo lugar, é o que as pessoas esperavam de um telefone dobrável: ele fica menor, ao invés de ficar maior. Enquanto o Galaxy Z Fold é apresentado como algo que lhe dá acesso a uma tela maior para que você possa ser mais produtivo, não há falta de pessoas que o chamam de tablet dobrável.

O Z Flip, por outro lado, tem apelo retro, lembrando as pessoas de telefones dobráveis do passado, enquanto se fecha para que você possa facilmente colocá-lo em uma bolsa ou bolso.

Estes detalhes vêm quando nos aproximamos do lançamento do Galaxy Z Fold 4 e do Galaxy Z Flip 4, com a Samsung procurando fazer crescer o mercado dobrável com seus dispositivos de quarta geração.

O evento de lançamento do Galaxy Unpacked está programado para 10 de agosto, quando veremos se a Samsung fez o suficiente para impulsionar ainda mais esse aumento de vendas.

Escrito por Chris Hall.