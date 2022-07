Primeiro Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, vazamento de tiros de imprensa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung confirmou que realizará um evento no dia 10 de agosto onde se espera anunciar os modelos Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Watch 5.

A empresa só anunciou oficialmente o evento em 19 de julho, embora a data tenha vazado antes disso e os vazamentos não estejam mostrando sinais de desaceleração.

Evan Blass - que tem um excelente histórico - publicou algumas fotos do Galaxy Z Fold 4 e do Galaxy Z Flip 4, revelando o que podemos esperar dos novos smartphones dobráveis.

Embora não pareça haver grandes mudanças, os botões em ambos os modelos parecem ser mais proeminentes e as molduras mais angulares. As ofertas de cores de ambos os modelos também podem ser vistas nas imagens.

Espera-se que o Galaxy Z Fold 4 seja parecido com seu antecessor, oferecendo um design estilo livro. Falou-se de uma caneta S embutida, embora a imagem de Blass deste dispositivo não confirme ou negue esse boato.

O Galaxy Z Flip 4, entretanto, também deve seguir os passos de seu predecessor, com uma dobra horizontal. Foi dito que poderia vir com um visor externo maior, embora, novamente, a imagem de Blass não confirme ou negue isso no momento.

Por enquanto, nada é oficial, exceto a data do próximo Samsung Galaxy Unpacked. Você pode ler todos os rumores em torno do Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 em nossas características separadas.

Escrito por Britta O'Boyle.