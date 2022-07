Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung compartilhou recentemente um quebra-cabeça que sugeria que estava prestes a anunciar um evento, e agora a empresa confirmou que irá de fato realizar um evento Galaxy Unpacked em agosto.

O evento, que começará às 9h ET do dia 10 de agosto de 2022, será transmitido ao vivo no site Samsung.com. A Pocket-lint planeja cobrir o evento e relatar as últimas novidades.

A Samsung lançou um teaser de convites que indica fortemente que as dobraduras serão um grande foco no evento. O smack-dab direito no centro do convite é um dispositivo parcialmente dobrado em forma de Galaxy Z Flip. Talvez seja o Galaxy Z Flip 4?

De qualquer forma, pode-se assumir que a Samsung usará o show para anunciar novas dobras - talvez até mesmo os sucessores do Galaxy Z Flip 3 e Fold 3 do ano passado.

Há rumores de que o Galaxy Z Flip 4 está recebendo uma pequena atualização, pois poderia ter a mesma forma, câmeras duplas traseiras, e botão de alimentação lateral/ sensor de impressão digital que o Flip 3. O Galaxy Z Fold 4, por outro lado, deve ter um design atualizado e uma configuração diferente da câmera traseira.

Estes dois dispositivos são amplamente indicados para aparecerem no próximo evento da Samsung.

Osnovos relógios Galaxy também devem estar no convés, já que a promoção pré-venda da Samsung menciona descontos tanto para um relógio quanto para os fones de ouvido.

Escrito por Maggie Tillman.