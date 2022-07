Samsung Galaxy Z Flip 4 renderização oficial vazamentos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung deverá realizar um evento em agosto para revelar os modelos Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Watch 5. Já vimos imagens do Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro de todos os ângulos, mas o último relatório mostra uma imagem "oficial" do Galaxy Z Flip 4.

Evan Blass publicou um relatório sobre o 91 Mobiles que apresenta o Galaxy Z Flip 4 de lado. O site também fez uma imagem mostrando o novo modelo em relação ao modelo 2021 - o Galaxy Z Flip 3 - para mostrar as diferenças.

Com base na imagem, o Galaxy Z Flip 4 terá botões mais destacados do que seu predecessor, juntamente com uma moldura mais angulosa. A imagem mostra o modelo Bora Purple do Z Flip 4, que é uma cor mais rica do que o modelo Lavanda do Z Flip 3.

Também parece que o Z Flip 4 tem um desenho ligeiramente diferente da dobradiça e as lentes da câmera na parte traseira do dispositivo 2022 parecem sobressair mais do que o Z Flip 3. Isso é tudo que a imagem mostra por enquanto, embora relatórios e imagens anteriores tenham sugerido que o dispositivo poderia oferecer uma tela externa um pouco maior e uma classificação IP melhorada.

Por enquanto, nada é oficial, mas você pode ler todos os últimos rumores em torno do Galaxy Z Flip 4 em nosso recurso separado.

Escrito por Britta O'Boyle.