Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A temporada de rumores da Samsung está bem e verdadeiramente sobre nós enquanto a empresa se prepara para lançar sua próxima linha de produtos dobráveis e de desgaste. Espera-se que a empresa revele seus próximos modelos Z Fold e Z Flip, assim como o Galaxy Watch 5, em um evento a ser realizado em agosto.

À medida que o evento de lançamento de 10 de agosto se aproxima, só faz sentido que a evidência da existência dos dispositivos surja.

Entre as informações mais recentes estão uma lista de certificação que revela o nome e o número do modelo, e um vazamento mostrando as diferentes variantes e cores de armazenamento.

Começando com esta última, que vem do historicamente exato Evan Blass no Twitter: uma lista mostra que a Samsung poderia estar planejando lançar quatro cores diferentes.

A lista inclui o habitual Phantom Black, mas também apresenta Beige, Burgundy Red e Gray/green. A lista também mostra que poderíamos ver modelos com 128GB, 256GB e 512GB de armazenamento.

Se preciso, isso significaria que o Z Fold 4 assumirá cores similares ao Z Flip 3, e não terá as opções Verde Fantasma ou Prata Fantasma do Z Fold 3.

Como se precisássemos de mais provas de que a Samsung estava trabalhando nesta nova dobra em estilo livro para lançar ao longo do próximo clamshell, os dois telefones pousaram no local de certificação, NBTC.

Assim como quando o Flip 4 pousou no site da FCC, esta é a prova de que um lançamento está quase certamente acontecendo. A lista - de acordo com o MySmartPrice - revela os nomes e os números dos modelos dos dois próximos aparelhos. O Z Fold 4 tem o número do modelo SM-F936B/DS, onde o Z Flip 4 é SM-F721B.

Quanto a outros detalhes, foi afirmado que o Z Fold 4 é muito mais uma evolução do Fold 3, apresentando um vinco menos óbvio no visor, bateria melhorada e o processador Snapdragon 8 Gen 1.

Se estas expectativas e reivindicações são verdadeiras ou não, serão reveladas durante o lançamento novamente, que - no momento - é esperado por volta de 10 de agosto.

Escrito por Cam Bunton.