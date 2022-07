Samsung Galaxy Z Flip 4 aparece na FCC, lançamento iminente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung deverá revelar o Galaxy Z Flip 4 ao lado do Z Fold 4 e do Galaxy Watch 5 smartwatch nos próximos meses, e os últimos detalhes sugerem que estamos nos aproximando do lançamento.

O Samsung Galaxy Z Flip 4 apareceu no site da Comissão Federal de Comunicações (FCC), pelo qual todos os dispositivos eletrônicos têm que passar antes de serem vendidos nos EUA.

Embora a lista não revele muito sobre o dispositivo em si, apenas que ele oferecerá Bluetooth, Wi-Fi 802.11a/n/ac/ax, NFC, carregamento sem fio e suporte a múltiplas bandas de 4G e 5G, já sabemos de bits graças a vazamentos anteriores.

Foi reivindicado que o Galaxy Z Flip 4 verá alguns pequenos ajustes em seu design, incluindo o potencial de uma tela de cobertura um pouco maior e pensa-se que será oferecido em quatro cores. Em termos de hardware, espera-se que o Galaxy Z Flip 4 funcione no chipset Snapdragon 8 Gen 1 com 8GB de RAM e também se fala de uma bateria de 3700mAh.

É claro que nada foi confirmado até agora, nem é provável que seja até o evento de lançamento do Galaxy Unpacked da Samsung, que se diz estar acontecendo em 10 de agosto, mas pelo menos temos uma idéia do que esperar.

Por enquanto, você pode ler nosso Samsung Galaxy Z Flip 4 para todas as últimas notícias e rumores sobre o dispositivo.

Escrito por Britta O'Boyle.