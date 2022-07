OnePlus Nord 2T vs Samsung Galaxy A53: O que você deve comprar?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Por um tempo, a OnePlus foi a campeã de oferecer um grande desempenho sem o preço. E isso ainda é verdade até certo ponto, pelo menos quando se trata de sua família Nord. O OnePlus Nord 2T é um telefone muito caro, mas como ele se compara aos concorrentes de médio porte dos grandes nomes? Especificamente, o Galaxy A53 da Samsung.

Ambos têm preços de varejo completos muito similares, e cada um tem seus pontos fortes e fracos. Então, em que você deve gastar seu dinheiro? Assista ao vídeo abaixo para saber nossos pensamentos, ou leia abaixo.

OnePlus: 159,1 x 73,2 x 8,2 mm - 190g

Samsung: 159,6 x 74,8 x 8,1 mm - 189g

OnePlus: Frente e traseira de vidro, estrutura de plástico - sem classificação à prova d'água

Samsung: Frente de vidro, costas de plástico e armação - Resitância de água/pó grau IP67

Ao contrário de algumas de nossas outras comparações entre produtos com preços semelhantes, as diferenças entre os dois telefones são imediatamente aparentes, mesmo quando se trata do básico do design. Quer estejamos falando da forma, do toque de mão ou dos materiais utilizados, eles são completamente diferentes em maneiras que realmente fazem a diferença para a experiência.

Por exemplo, a Samsung tem uma coluna completamente plana onde o OnePlus foi com bordas curvas. Quando você acrescenta o fato de que a Samsung tem um traseiro de plástico macio e o OnePlus tem um vidro brilhante, é difícil imaginar que eles se sintam mais diferentes.

Por um lado, as bordas curvas do OnePlus o tornam mais confortável de segurar. No entanto, as costas brilhantes e brilhantes são muito mais escorregadias do que a Samsung e, portanto, você pode achar que precisa de um pouco mais de aderência para segurá-lo ou - no mínimo - ele escorregará de muitas superfícies.

É uma daquelas estranhas instâncias em que preferimos a sensação de mão do OnePlus, mas por razões práticas, provavelmente escolheria a abordagem Samsung. E isso sem mencionar o projeto da carcaça da câmera. Onde a Samsung tem esta área mínima e sutil que se ergue sem problemas do mesmo material que o painel traseiro, o OnePlus tem uma monstruosidade saliente que não parece nada bem.

Quanto à frente, ambas têm displays planos com câmeras perfuradoras. A Samsung optou pela câmera bem no meio, o que achamos que faz muito mais sentido, quanto mais não seja porque a atrapalha menos, e ajuda a frente a ter um senso de simetria.

A outra coisa que vale a pena considerar do ponto de vista do projeto é a resistência à água e ao pó. O telefone da Samsung foi certificado para os níveis IP67, o que significa que pode ser submerso em água bastante rasa e ficar bem. O Nord tem alguma resistência à água e provavelmente sobreviverá ao esguicho ou ao acidente diário, mas não tem classificação oficial.

Uma coisa menor a favor do OnePlus - o feedback tácito. Quando você está digitando, a Samsung tem uma sensação muito mais barata de "buzzy" como feedback, o OnePlus tem uma sensação de toque mais sutil, o que é muito mais agradável.

OnePlus: 6,43 polegadas AMOLED 90Hz - resolução 1080 x 2400

Samsung: Resolução AMOLED 120Hz de 6,5 polegadas - 1080 x 2400

OnePlus: Android 12-based OxygenOS

Samsung: OneUI com base no Android 12

O que é interessante é que - pelo menos do ponto de vista da folha de especificações - os dois displays são muito semelhantes. O da Samsung é ligeiramente maior a 6,5 polegadas, comparado a 6,43 polegadas no OnePlus, mas os dois compartilham a mesma resolução de 1080 x 2400 e ambos revestidos com o mesmo Gorilla Glass 5.

Com isso dito, ainda há uma diferença. Por exemplo, a taxa de atualização de pico de 120Hz da Samsung é superior aos 90Hz da OnePlus Nord. No entanto, isso pode não fazer a diferença que se pensa. Como discutiremos na seção de desempenho, aquele que deve se sentir mais suave e mais rápido não faz muitas vezes.

Olhando-os lado a lado, com ambos em seus modos naturais, há uma diferença na cor e no contraste também. OnePlus, por exemplo, parece estar um pouco mais saturado e tem maior contraste, o que pode fazer as imagens estourarem um pouco mais. Isso, no entanto, tem suas desvantagens. Encontramos com tons de pele mais pálidos/brancos, a impressão geral é de um visual muito mais rosa/vermelho. Na verdade, laranjas, rosas e vermelhas tendem a bordejar um pouco o excesso de saturação.

O visual natural da Samsung é mais natural, e fiel à vida. Com um tom ligeiramente mais dourado, é menos agressivo nos vermelhos e torna as coisas mais suaves e mais agradáveis. Naturalmente, ambos permitem personalizar as cores e a calibração até certo grau, e permitem que você escolha configurações com cores mais vivas, além de ajustar o equilíbrio do branco.

Quanto ao brilho, não parece haver muita diferença aqui. Ambos são relativamente brilhantes.

Do lado do software, ambos rodam sistemas baseados no Android 12. Samsung com uma abordagem bastante pesada com OneUI e muitos aplicativos pré-carregados da Samsung. O OnePlus tem OxygenOS, que não adiciona muitos extras adicionais, e é mais limpo de muitas maneiras.

No entanto, a Samsung lhe dará um compromisso bastante longo com o software e os patches de segurança. OnePlus lhe dará 2-3 anos de atualizações importantes.

OnePlus: Processador MediaTek Dimensity 1300

Samsung: Processador Exynos 1280

OnePlus: 8GB/128GB ou 12GB/256GB

Samsung: 4GB, 6GB ou 8GB de RAM - 128GB ou 256GB de armazenamento

OnePlus: bateria de 4500mAh com carga rápida de 80W

Samsung: Bateria de 5000mAh com carga de 25W

Sobre o desempenho, velocidade e bateria, e como mencionamos um pouco na seção de software, a abordagem OnePlus ao software parece muito sobre ser leve, fluido e rápido, e isso se traduz em uma experiência telefônica que se sente muito mais responsiva do que a Samsung.

A diferença em tarefas diárias, ou apenas navegando na interface do usuário, é noite e dia. É muito mais suave e mais rápido. Ou - melhor - mais consistentemente responsiva. A Samsung pode se sentir rápida, mas como notamos com os modelos S22 mais caros, algumas áreas da interface pareciam ficar um pouco atrasadas e gaguejar um pouco.

Do ponto de vista do processador, o Nord 2T tem o processador MediaTek Dimensity 1300 que - embora não seja o nível principal - tem um forte desempenho. Não tivemos nenhum problema com ele carregando nenhum de nossos jogos ou aplicativos favoritos.

E quando você os compara lado a lado, o Nord foi visivelmente mais rápido a carregá-los do que a Samsung. Mesmo aplicativos básicos como Twitter, Amazon shopping ou YouTube demorariam aproximadamente um segundo a mais no Exynos 1280. Ele também vem com mais RAM como padrão do que a Samsung. No Reino Unido, pelo menos, o Nord tem 8GB ou 12GB de RAM e 128GB ou 256GB de armazenamento. A Samsung vem com 6GB e 128GB, mas também tem a opção de expandi-la através do cartão MicroSD.

Quanto à duração da bateria, provavelmente não é nenhuma surpresa que - na maior parte das vezes - normalmente sobrava mais após um dia de uso da Samsung do que o OnePlus. Isso era esperado, dada a maior bateria de 5000mAh em relação aos 4500mAh da Nord 2T. Com 2-3 horas de uso relativamente leve - mídia social e tal - o Nord terminaria o dia com algo entre 35-40 por cento sobrando, a Samsung seria mais parecida com 50 por cento, tornando-a quase uma bateria de dois dias.

No entanto, os dois não poderiam ser mais diferentes quando se trata de cobrar tempo. O carregador com fio de 80W da OnePlus Nord 2T - que vem na caixa - pode recarregar a bateria do telefone em cerca de 27 minutos. E a maior parte desse recarregamento é feita em apenas 15 minutos.

A Samsung só alcança a altura de 25W, e isso só se você tiver um carregador compatível. Ele não é enviado com um.

OnePlus: 50MP primário, 8MP ultracurto, sensor de profundidade 2MP

Samsung: 64MP primário, 12MP ultrawide, 5MP macro, 5MP sensor de profundidade

Embora os sistemas de câmera sejam semelhantes em maquiagem, eles não são idênticos. Ambos levam com câmeras primárias de maior resolução. OnePlus vai com 50-megapixel, Samsung 64-megapixel. Em seguida, as duas têm ultra panorâmicas - OnePlus 8-megapixel, Samsung 12-megapixel.

Depois, há sensores de baixa resolução adicionados. OnePlus tem profundidade de 2 megapixels, onde a Samsung tem uma macro de 5 megapixels e profundidade de 5 megapixels. Para esta comparação, no entanto, vamos nos concentrar no primário e no ultrawide, em vez das lentes adicionais de resolução mais baixa sem sentido.

O que encontramos quando usamos o Nord ao lado do Samsung é que, na maioria das vezes, a câmera principal do Nord 2T é forte. Ela produz imagens nítidas com destaques e sombras bem equilibradas. Não há sobre-exposição louca ou contraste horrendo.

Além disso, em comparação com a Samsung, encontramos uma representação mais realista das cores. A Samsung empurra um pouco mais para aquela falsa/hiperreal, vista nos verdes. OnePlus parece empurrar mais em direção a um visual mais quente/mais alaranjado. A Samsung também parece expor um pouco demais, às vezes.

Quando se trata de ultrawide, porém, é o contrário. A câmera da Nord 2T é notavelmente mais pobre quando se trata de detalhes, equilíbrio de destaques e sombra. Os resultados são bem lavados e pouco nítidos em comparação com a Samsung.

A Samsung também faz um trabalho decente de equilibrar os resultados entre as duas câmeras. Assim, apesar de, em nossa opinião, o Nord ter a câmera primária mais forte, a utlrawide realmente decepciona a experiência. Preferimos ter duas câmeras pelo menos um pouco parecidas em termos de resultados, mesmo que essa principal não seja a melhor de todas.

OnePlus: £369

Samsung: £399

Olhando para os preços totais de varejo, há muito pouca diferença no custo entre os dois telefones. Você está olhando para um ponto de partida de £369 para a variante de 8GB/128GB do Nord 2T.

Para a Samsung, é um preço de varejo completo de £399, mas a maioria dos varejistas já descontou isso e você pode até achar que o melhor negócio em sua área é mais barato do que o OnePlus.

No final, tudo se resume a duas coisas fundamentais: Desempenho/velocidade, e câmeras.

Se você quer um telefone que se sinta suave, carrega qualquer aplicativo rapidamente e apenas se dedica aos seus negócios com alguma velocidade, o OnePlus é o seu telefone. Além disso, ele também carrega muito rapidamente e sua experiência com software é menos pesada.

Em favor da Samsung, temos os resultados mais consistentes entre as câmeras e a maior duração da bateria. Além disso, a Samsung tem sido, em geral, melhor na implementação de software e atualizações de segurança nos últimos meses.

Escrito por Cam Bunton.