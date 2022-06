A Samsung pode estar trabalhando em uma dobrável mais barata

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung está planejando ampliar a gama de telefones dobráveis que oferece, abrindo um conjunto de opções mais baratas para os compradores em algum momento em breve.

Estes telefones seriam aparentemente para a linha Z Fold e Z Flip o que os telefones Galaxy A são para as naves-bandeira Galaxy S.

Isso significa que eles deveriam oferecer especificações convincentes, mas uma qualidade de construção e acabamento inferior para explicar o custo mais baixo e, portanto, presumivelmente ofereceriam alguns dos primeiros telefones dobráveis realmente acessíveis e de qualidade decente.

No entanto, os cantos que eles cortarão não estão claros no relatório da ETNews. O fato de que telefones de baixo custo poderiam expandir ainda mais o domínio dobrável da Samsung é bastante simples, mas terá que garantir que os telefones estejam à altura do zero.

Afinal de contas, parte da razão pela qual os smartphones dobráveis ainda são muito caros é que eles são complicados de construir e caros também, então ficaremos impressionados se a Samsung conseguir baixar o preço particularmente longe.

Esta não é a primeira vez que ouvimos falar da Samsung visando um telefone dobrável acessível, dado que havia muito barulho sobre um possível Galaxy Fold Lite em 2020, mas isso nunca se concretizou. Talvez este seja simplesmente o mesmo projeto, muito mais adiante.

Escrito por Max Freeman-Mills.