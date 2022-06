Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Quando o café e a tecnologia colidem, muitas vezes resulta em reparos caros, porém, com a mais recente colaboração entre a Starbucks e a Samsung, o oposto é verdadeiro.

A dupla estará lançando uma série de caixas protetoras temáticas para o Galaxy S22, S22+, S22 Ultra e o Galaxy Buds 2.

Algumas decisões realmente divertidas foram tomadas com esta coleção, incluindo a transformação de uma das malas de assinatura da Samsung em um recibo da Starbucks.

O mais estranho, porém, é um estojo Galaxy Buds que transforma seu estojo de cobrança em uma mini caneca de café, completa com latte art.

É o menos prático do grupo, mas vale a pena o volume extra para o aspecto absolutamente adorável.

As caixas Galaxy Buds são compatíveis com as Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live e Galaxy Buds 2 - graças a todas as três dimensões de caixas quase idênticas.

A Samsung não é estranha a colaborações bonitas, no início deste ano, lançou um estojo com tema Pokemon que transformou seus earbuds em um Pokeball.

Há más notícias, porém, e isso é o fato de que a coleção é exclusiva da casa da Samsung, a Coréia do Sul.

Se você for capaz de comprar, as caixas estão disponíveis agora, mas você vai querer ser rápido, pois é uma tiragem limitada.

Escrito por Luke Baker.