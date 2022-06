Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Samsung ofereça mais opções de cores na edição customizada do próximo Galaxy Z Flip 4.

Apresentada pela primeira vez no Galaxy Z Flip 3 do ano passado, a edição sob medida misturava as cores típicas oferecidas pelos varejistas e permitia que aqueles que faziam pedidos através da Samsung pudessem escolher entre até 49 combinações de cores possíveis.

A Edição Sob Medida não só parece estar voltando para o próximo smartphone, mas, de acordo com os relatórios, ela também apresentará ainda mais combinações e estará disponível em mais países.

Os detalhes completos sobre as cores ainda não estão claros, é claro, mas supostamente haverá "muito mais" opções do que vimos oferecidas através da terceira geração da edição especial do smartphone. Espera-se oferecer o mesmo tipo de personalização, no entanto, o que significa que os clientes ainda estarão escolhendo cores para o painel superior e inferior da parte traseira, e também escolhendo entre uma moldura brilhante e fosca.

Como dizemos, ele também será supostamente expandido para mais mercados. Enquanto a edição sob medida está atualmente disponível no Reino Unido, EUA, Canadá, Alemanha, França, Austrália e Coréia, mais partes da Europa e Ásia também aparecem em linha para receber a versão personalizável.

Com a Samsung esperando a revelação do telefone dobrável em agosto, não temos muito tempo para esperar até que todos os detalhes se tornem oficiais. Mesmo assim, não está totalmente claro se a Edição Sob Medida estará disponível desde o lançamento ou chegará no final do ano - como vimos com o Z Flip 3 - então fique atento para mais detalhes à medida que os obtivermos.

Escrito por Conor Allison.