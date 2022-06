Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um telefone que se acredita ser o Samsung Galaxy Z Fold 4 apareceu na popular ferramenta de benchmarking, Geekbench 5 e mostra - semelhante a um vazamento Z Flip 4 - que o telefone poderia vir equipado com o mais recente processador Snapdragon 8+ Gen 1.

O modelo de telefone SM-F936U revela pontuações de desempenho que esperamos muito ver do mais recente e maior processador de smartphone Snapdragon da Qualcomm.

Se o resultado do benchmarking é genuíno, e é o Z Fold 4, ele se encaixa muito bem no que esperávamos para o próximo carro-chefe dobrável da Samsung. Como sempre, porém, há uma possibilidade muito real de que qualquer modelo Snapdragon esteja limitado a regiões específicas.

Historicamente, a Samsung lançou telefones com seu próprio processador Exynos similar na maioria dos mercados ao redor do mundo, mas lança modelos acionados pelo Snapdragon nos Estados Unidos e na China.

Se esse é também o caso do Galaxy Z Fold 4 quando ele é lançado, ou não, ainda não se sabe.

Espera-se que o telefone seja lançado em algum momento neste verão, com 10 de agosto alegando ser a data de revelação planejada. Se assim for, isso daria à Samsung um avanço de algumas semanas em todos os outros grandes anúncios de tecnologia que serão lançados no início de setembro durante a maior feira de tecnologia da Europa, a IFA.

Escrito por Cam Bunton.